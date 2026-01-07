Los equipos que habría rechazado Falcao para volver a Millonarios

Radamel Falcao García volvió a ser protagonista del mercado de fichajes luego de que Millonarios hiciera oficial su regreso para la temporada 2026, una decisión que no fue sencilla y que implicó rechazar varias ofertas del fútbol internacional.

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, el delantero colombiano tuvo propuestas concretas de distintos clubes del continente, interesados en sumar su experiencia y jerarquía de cara a sus respectivos torneos locales e internacionales.

Lea también Así sería la titular de Millonarios con el regreso de Falcao

Siete equipos que ofertaron por Falcao

Desde Argentina, Falcao habría despertado el interés de Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata y Tigre, equipos que buscaban reforzar su ataque con un nombre de peso y recorrido internacional.

En el ámbito sudamericano también aparecieron opciones relevantes. Cerro Porteño, uno de los clubes más grandes de Paraguay, habría consultado la situación del atacante, al igual que Emelec, histórico del fútbol ecuatoriano.

A estas propuestas se sumó Deportivo Táchira, equipo habitual en competencias Conmebol, que veía en Falcao una oportunidad de impacto deportivo y mediático para su proyecto.

Pese a este abanico de posibilidades, el delantero optó por regresar a Millonarios, club con el que mantiene un fuerte vínculo y en el que busca cumplir el sueño pendiente de consagrarse campeón.

La decisión se tomó luego de un semestre sin equipo en 2025-II, periodo en el que Falcao analizó con calma su futuro y priorizó lo personal y lo deportivo por encima de otras ofertas.

Lea también Oficial: equipo de la Liga BetPlay informó que NO viajará a Venezuela

De acuerdo con la información conocida, Falcao y Millonarios habrían firmado un contrato por seis meses, con la posibilidad de extender el vínculo dependiendo del rendimiento y los objetivos alcanzados.

Así, el Tigre regresó al Embajador convencido de que este nuevo capítulo puede ser definitivo, apostándole a un cierre de carrera marcado por un título con el equipo del cual es hincha.