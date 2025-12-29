Deportivo Cali hizo oficial el fichaje de un arquero mundialista

Deportivo Cali sigue moviéndose con fuerza en el mercado y este 29 de diciembre confirmó uno de los fichajes más importantes de cara a la temporada 2026. El club vallecaucano oficializó la llegada del arquero peruano Pedro Gallese, quien arriba como agente libre y firmó contrato hasta 2027.

El guardameta de 35 años, referente de la selección de Perú, ya había alcanzado un principio de acuerdo desde el pasado 17 de diciembre y ahora fue presentado oficialmente como nuevo jugador azucarero, con el objetivo de devolver al equipo a los primeros planos del fútbol colombiano.









Gallese, experiencia internacional para el arco azucarero

En su presentación, Pedro Gallese se mostró motivado por este nuevo desafío, que será el tercero fuera de su país tras sus pasos por el fútbol mexicano y la MLS. El arquero aseguró que llega con mentalidad ganadora y dispuesto a competir al máximo nivel. “Estoy preparado para cualquier reto. Soy muy competitivo, siempre salgo a ganar. Todos tenemos hambre de gloria”, afirmó.

Gallese también destacó el estadio del Deportivo Cali y la historia del club, señalando que es el momento de volver a escribir capítulos importantes. “Es un hermoso estadio que espera días de gloria. Es hora de honrar el legado de todos los que hicieron grande este escudo”, expresó el experimentado portero.

Competencia en el arco y un Cali ambicioso para 2026

La llegada del arquero peruano generará una fuerte competencia en el arco, especialmente con Alejandro Rodríguez, quien fue una de las grandes figuras del equipo en el último semestre. El técnico Alberto Gamero se refirió positivamente a este duelo interno y aseguró que fortalecerá al plantel. “Lo más lindo que le puede pasar a Alejandro es la llegada de Gallese. Los grandes equipos se hacen de una linda competencia en el arco”, señaló el entrenador.

Además del fichaje de Gallese, Deportivo Cali ya confirmó nombres de peso como Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez y Ronaldo Pájaro y sigue trabajando para cerrar la llegada de refuerzos como Bebelo Reynoso, lo que demuestra la ambición del club para la próxima temporada.

Con la oficialización de Pedro Gallese, Deportivo Cali envía un mensaje claro de que quiere ser protagonista en 2026. Experiencia, liderazgo y jerarquía llegan al arco azucarero, en un proyecto que apunta a competir por títulos y a devolver al club al lugar que históricamente ha ocupado en el fútbol colombiano.