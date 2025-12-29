Cali daría nuevo golpe: ficharía a polémico argentino ex Boca Juniors

Evidentemente, la consigna del Deportivo Cali es volver a competir en los torneos locales. Tras años sin poder sellar la clasificación para los cuadrangulares, quieren apostarle a eso con fichajes de renombre. Además, deben escapar de la tabla del descenso, una realidad que los sigue complicando.

Con el cambio de dueños, el grupo inversor de Guatemala ha dado de qué hablar por los fichajes de Pedro Gallese, arquero que tendrá su primera experiencia en Colombia. El guardameta de la selección de Perú acompañará a Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez y Ronaldo Pájaro.

La llegada de Juan Ignacio Dinenno devuelve la ilusión por ser un goleador que ya lo demostró en el Cali. Hay liderazgo con Pedro Gallese y Fernando Álvarez, que, pese a su edad, fue capitán de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría en el 2023.

EL ARGENTINO QUE FICHARÍA EL DEPORTIVO CALI

Sin embargo, no serán los únicos fichajes del cuadro azucarero que está listo a traer a un exjugador de Boca Juniors que firmaría por un año. Se trata de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso que está en negociaciones avanzadas entre el Deportivo Cali y Talleres de Córdoba para definir el fichaje del argentino.









Es un volante interior derecho que ha pasado por clubes como Talleres que fue su primer club. De ahí saltó a Boca Juniors desde 2018 hasta el 2020 sumando 66 partidos con cinco goles y ocho asistencias. Pasó a Minnesota United con 101 encuentros jugados 27 anotaciones y 29 asistencias, siendo su mejor registro con cuatro años en el club estadunidense.

Xolos de Tijuana lo fichó jugando el 2024 con 19 partidos y cuatro goles anotados. En el 2025 regresó a Talleres de Córdoba en donde no tuvo su mejor nivel como se esperaba tras esos buenos números para un volante interior.

De acuerdo con información de Nacho Castellano, periodista argentino, Emanuel Reynoso tiene todo listo para irse para Colombia, “a falta de la firma, ‘Bebelo’ vestirá la camiseta verdiblanca a préstamo, sin cargo y sin opción de compra, por un año. En su segundo ciclo en la ‘T’, el ‘Rey’ disputó 26 partidos, convirtió un gol y dio una asistencia.

La llegada de Emanuel Reynoso promete bastante para un Deportivo Cali que necesita jugadores experimentados para volver a clasificar a las fases finales. No obstante, Reynoso es un futbolista polémico por un episodio sucedido en 2021.

LA POLÉMICA DE EMANUEL REYNOSO

En 2024 mientras jugaba en Xolos de Tijuana, tuvo que responder a un problema legal. Tres años atrás, Emanuel Reynoso había sido detenido en Córdoba por presuntas amenazas calificadas con un arma, lesiones leves contra un menor en una fiesta. Versiones afirman que pagó fianza.

Las cosas no pararon ahí, pues, en 2024 reabrieron el caso con un juicio oral. Se alcanzó a hablar de tener que pagar seis años de prisión. Para Emanuel Reynoso todo se solucionó en el 2025 después de que no se hallaran pruebas para llevarlo a juicio.

También se vio involucrado en otras cosas polémicas, pues, en 2014 recibió un disparo en su pierna izquierda cuando dos individuos le fueron a robar su moto. Afortunadamente se recuperó y pudo volver a jugar al fútbol. Tres años después estuvo en una balacera en la que fue señalado como presunto sospechoso de un hecho delictivo.