Deportivo Cali vive horas de incertidumbre luego del anuncio del técnico Alberto Gamero de abandonar el cargo, decisión que tomó el estratega samario tras la reciente derrota en condición de local por 2-0 ante Once Caldas.

Alberto Gamero prefirió renunciar ante la delicada situación que vivía con gran parte de la hinchada del Deportivo Cali, que le hizo sentir con dureza su descontento ante los malos resultados y el flojo rendimiento del club en los últimos partidos.

Revelan los tres planes que tiene el Cali para contratar nuevo técnico

De acuerdo con información de Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ de Win Sports, las directivas del Deportivo Cali analizan con celeridad quién será el próximo entrenador en jefe tras la salida de Gamero, mencionando tres planes para resolver esa situación.

“Tienen 3 planes de choque... poner un interino, una segunda opción sería traer a alguien que apague el incendio y que esté por dos meses, y la tercera, que a los tres que le ofrecieron el trabajo, que están fuera del país, acepten el reto... una decisión que no es fácil porque la nómina no la han escogido ellos, el equipo ya está en medio del torneo y con el descenso encima, entonces no es fácil esa opción”, aseguró Vélez.

Los entrenadores que suenan para reemplazar a Gamero en el Cali

Dentro de la lista de técnicos que han sonado para llegar al Deportivo Cali están Reinaldo Rueda, Pablo Peirano, Rafael Dudamel y Javier Gandolfi, estos últimos dos quienes estarían con más chances de reemplazar a Gamero según reportes de la periodista Lizzy Cardona de Win Sports.

Habrá que esperar entonces que sucede en las próximas horas con el futuro del Deportivo Cali, pues el conjunto 'azucarero' no ha dado pistas ni se ha pronunciado de manera oficial tras la salida de Gamero.

La advertencia que tenía Gamero

Carlos Antonio Vélez dejó claro que la situación estaba muy tensa en el Deportivo Cali con Gamero al mando, mencionando que las directivas le exigían resultados y que de no encontrarlos la decisión de su salida se iba a tomar en su momento por parte de ellos.

“Antes del juego pasado se sabía que, si Gamero no tomaba la decisión, las directivas iban a dejarlo sin cargo, el contexto era difícil, el ambiente con los hinchas era difícil”, dijo Carlos Antonio, recordando que el entrenador samario tuvo que ser escoltado mientras se desarrollaban los minutos finales del partido contra Once Caldas ante el tenso ambiente con los hinchas.

