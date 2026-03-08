Cali le arrebataría técnico a Nacional: el candidato para reemplazar a Gamero

Sin duda alguna, las cosas en el Estadio Deportivo Cali se empezaron a salir de control en el partido entre el cuadro azucarero y el Once Caldas. La victoria de los oriundos de Manizales fue un golpetazo que terminó con la presión de la hinchada por un cambio en el equipo.

Ese cambio iniciará con la salida de Alberto Gamero, que, en la rueda de prensa no recibió preguntas y solo informó su renuncia, una decisión que pasó por él, que ya tenía en la cabeza y que les hizo saber a los directivos. Cali espera volver a ser protagonista y alejarse de la zona del descenso, que, tal vez es la prioridad.

Es curioso que el Cali esté en esta situación, pues, la nueva directiva se empecinó en armar un equipo competitivo. Con fichajes del nivel de Pedro Gallese, Emanuel Reynoso, Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez, Juan Ignacio Dinenno, entre otros, se especulaba con poder salir de este mal momento.

La historia no fue así y ya el Deportivo Cali empieza a barajar la lista de candidatos que podrían reemplazar a Alberto Gamero. En esa lista aparecen justamente dos entrenadores que tuvieron pasado en Atlético Nacional, y, uno de ellos, que, de hecho, es del gusto de los directivos verdolagas hoy por hoy.

REINALDO RUEDA LLAMA LA ATENCIÓN EN EL DEPORTIVO CALI

En Nacional, Diego Arias también está en una posición incómoda y antes de que lo ratificaran tras la salida de Javier Gandolfi, el club puso sus ojos sobre Reinaldo Rueda Rivera. El entrenador vallecaucano ya sabe lo que es dirigir al cuadro antiqueño, pues lo sacó campeón nada más ni nada menos que de la Copa Libertadores en 2016.

Cali también tuvo a Reinaldo Rueda en el banquillo cuando tomó las riendas en 1997 y 1998. Pues bien, Reinaldo es uno de los principales candidatos para sacar al cuadro vallecaucano de esta situación compleja que vive en este momento. Su experiencia en clubes y en selecciones le pueden dar una mano al proyecto.

Reinaldo Rueda terminó su paso por la selección de Honduras en donde no pudo sellar la clasificación para el Mundial en las Eliminatorias de la Concacaf. Rueda también dirigió a la Selección Colombia, Ecuador y Chile. Una amplia trayectoria que interesa al Deportivo Cali.

La información la dio Francisco ‘Pacho’ Vélez en el programa de ESPN F90, “hay varios candidatos, pero, uno que gusta y gusta demasiado es Reinaldo Rueda. El Cali tiene plata para eso”. Un entrenador de mucha categoría, pero sus antecedentes y presente no le da la mano a un Cali sumamente necesitado.

Entre otros candidatos, aparece otro ex Atlético Nacional como Javier Gandolfi. El entrenador argentino que salió del elenco antioqueño podría ser el nuevo director técnico del Deportivo Cali. Rafael Dudamel y Reinaldo Rueda también suenan bastante, especialmente Rueda tras terminar su etapa como seleccionador de Honduras.

Cali no puede perder tiempo. Ya sea con Reinaldo Rueda, Javier Gandolfi o Rafael Dudamel, el club tendrá que definir un nuevo cuerpo técnico capacitado para tomar un club en urgencias frente al Cúcuta Deportivo en condición de visitante. Seguramente dirigiría un entrenador interino mientras se elige el mejor perfil.