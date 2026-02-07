Deportivo Cali perdió una demanda y tendrá que pagar millonaria cifra

Deportivo Cali volvió a ser noticia luego de confirmarse que perdió una demanda ante la FIFA, interpuesta por el futbolista argentino Lautaro Villegas, quien hizo parte del plantel azucarero durante el primer semestre de 2024.

El reclamo del jugador estuvo relacionado con una deuda contractual, y tras el respectivo análisis del caso, el máximo ente del fútbol mundial falló a favor del futbolista, aceptando el recurso presentado por el argentino.

Lea también La insólita razón por la que Leonel Álvarez no fue a la rueda de prensa tras Pasto - Bucaramanga

¿Cuánto debe pagarle Deportivo Cali a Lautaro Villegas?

Como consecuencia de esta decisión, Deportivo Cali deberá pagar cerca de 79 millones de pesos colombianos a Villegas, monto que, según se conoció, será desembolsado en los próximos días para cumplir con lo ordenado por la FIFA.

Desde el interior del club vallecaucano confían en que, una vez realizado el pago, puedan obtener el paz y salvo en cuestión de semanas, con el objetivo de evitar sanciones o problemas similares ante la FIFA en el corto plazo.

Lautaro Villegas, hoy con 29 años, actualmente milita en el Club Ciudad Bolívar de Argentina, equipo al que llegó luego de su paso por el fútbol colombiano, experiencia que terminó marcada por este conflicto administrativo.

Este nuevo fallo se suma a un contexto en el que el conjunto azucarero continúa inmerso en un proceso de reestructuración, buscando subsanar las deudas adquiridas en los últimos años y recuperar estabilidad financiera.

La dirigencia del Cali ha reiterado que la prioridad es ordenar las cuentas del club, cumplir con las obligaciones pendientes y evitar que este tipo de demandas sigan afectando la imagen institucional.

Actualidad del Cali en la Liga BetPlay

Mientras tanto, en el plano deportivo, Deportivo Cali se alista para enfrentar a Millonarios por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, compromiso programado para el domingo 8 de febrero.

El conjunto verdiblanco, ahora bajo la conducción de Alberto Gamero, ha sumado seis puntos en el campeonato y se ubica parcialmente en la novena posición, con la necesidad de seguir ganando para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.