La insólita razón por la que Leonel Álvarez no fue a la rueda de prensa tras Pasto - Bucaramanga

La noche del viernes 6 de febrero no solo dejó un empate sin goles entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, sino también una situación atípica en la rueda de prensa posterior al partido.

Según el protocolo habitual de Dimayor, el primer entrenador en comparecer ante los medios debía ser Leonel Álvarez, director técnico del Bucaramanga, al tratarse del equipo visitante. Sin embargo, dicha conferencia nunca se dio.

¿Por qué Leonel Álvarez no fue a rueda de prensa contra Pasto?

La razón estuvo directamente relacionada con lo ocurrido minutos antes, cuando presuntamente Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto, evadió los protocolos y acudió antes de tiempo a la rueda de prensa, sin respetar el orden establecido ni la presencia previa de su colega.

Esta irrupción intempestiva derivó en una conferencia cargada de tensión, en la que Risueño se enfrentó verbalmente con periodistas locales, situación que terminó por alterar por completo la logística prevista para la atención a medios.

En ese contexto, Leonel Álvarez no pudo asistir a la rueda de prensa, aparentemente porque la delegación del Bucaramanga debía abandonar el estadio cuanto antes, lo que impidió cualquier posibilidad de reprogramar su comparecencia.

El hecho no pasó desapercibido, pues dejó sin voz al cuerpo técnico del conjunto santandereano, justo después de un partido en el que Bucaramanga sumó un punto valioso como visitante y mantuvo su buen arranque de campeonato.

Bucaramanga en la tabla de posiciones de Liga BetPlay

Actualmente, el equipo dirigido por Leonel Álvarez suma nueve puntos y marcha en la tercera casilla de la Liga BetPlay, consolidándose como uno de los protagonistas en este inicio de torneo.

La ausencia del entrenador antioqueño ante los medios contrastó con el clima tenso generado por Risueño, dejando en evidencia fallas de orden y respeto institucional.

Próximo partido de Bucaramanga

Ahora, Atlético Bucaramanga ya pasa la página y se enfoca en su próxima presentación, programada para el martes 10 de febrero, cuando reciba al Deportes Tolima en el estadio Américo Montanini, con la intención de seguir sumando y mantenerse en la parte alta de la tabla.