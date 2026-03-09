Deportivo Cali: ¿Por cuánto tiempo firmó Dudamel y cuál será su cuerpo técnico?

Deportivo Cali anunció este lunes 9 de marzo a Rafael Dudamel como su nuevo director técnico, en una decisión con la que el club busca reencaminar su proyecto deportivo tras la reciente salida del anterior entrenador.

El estratega venezolano llega para reemplazar a Alberto Gamero, quien presentó su renuncia el pasado viernes luego de la derrota 0-2 frente a Once Caldas en el estadio de Palmaseca.

Tiempo de contrato de Dudamel con el Cali

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la duración del contrato. Dudamel firmó con el club azucarero hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de ampliar el vínculo en caso de cumplir determinados objetivos deportivos.

El nuevo proceso del entrenador venezolano también contará con un cuerpo técnico amplio que lo acompañará durante su segundo ciclo al frente del equipo caleño.

Conformación del cuerpo técnico de Deportivo Cali

En ese grupo de trabajo aparecen Marcos Mathias y Julián Barragán, quienes desempeñarán el rol de ayudantes de campo dentro del equipo técnico.

Por su parte, el área física estará a cargo de Joseph Cañas, mientras que Franck Romario asumirá la labor de analista táctico, un rol clave en la planificación de partidos y análisis del rendimiento del equipo.

El cuerpo técnico se completa con Christian Rayo como preparador de porteros y Jeremías Álvarez como coach mental, figura que tendrá la misión de trabajar el aspecto psicológico de los futbolistas.

Balance de Dudamel en Cali como técnico y portero

Este será el segundo ciclo de Dudamel como entrenador del Deportivo Cali. El venezolano ya había dirigido al club entre septiembre de 2021 y julio de 2022, etapa en la que conquistó una edición de la Liga BetPlay.

Además, su vínculo con la institución también tiene raíces como futbolista, pues Dudamel fue arquero del Deportivo Cali entre 1998 y 2001, periodo en el que también se consagró campeón del fútbol colombiano.

¿Cuándo es el debut de Dudamel como técnico del Cali?

Su debut en esta nueva etapa como entrenador será el sábado 14 de marzo cuando el equipo visite a Cúcuta Deportivo en el estadio Estadio General Santander por la undécima fecha de la Liga BetPlay.