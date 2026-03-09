[Video] Presidente de Atlético Nacional envió emotivo mensaje y confirmó al técnico

Atlético Nacional realizó este lunes 9 de marzo una rueda de prensa especial en la que presentó su nueva camiseta púrpura, una iniciativa que busca promover la equidad y el respeto en el fútbol, tanto en la rama masculina como en la femenina.

El evento contó con la presencia del presidente del club, Sebastián Arango Botero, así como de dos leyendas históricas de la institución: Francisco Maturana y René Higuita. También asistieron varios niños invitados, quienes hicieron parte de la jornada simbólica organizada por el club.

Declaraciones de Sebastián Arango Botero

Durante su intervención, Arango Botero destacó la importancia de impulsar el fútbol femenino desde las instituciones deportivas. “En Nacional tomamos el fútbol femenino con el mismo compromiso y responsabilidad que el masculino, teniendo claras cuáles son las diferencias y tratándolo de forma equitativa”, señaló.

El dirigente también afirmó que el club busca convertirse en un referente para el desarrollo de esta disciplina en el país. “Nacional es el ejemplo de un medio para que el fútbol femenino en este país tenga más participación y mejor manejo”, expresó ante los medios de comunicación.

No obstante, reconoció que todavía existen retos importantes en el camino hacia la igualdad en el deporte. “Hay brechas y por eso no es fácil trabajar”, comentó, al referirse a los desafíos estructurales que enfrenta el crecimiento del fútbol femenino.

En ese sentido, el presidente aseguró que la institución ha decidido enfrentar esas diferencias con un trabajo colectivo. “Desde Nacional atacamos esas brechas en equipo y vamos recorriendo juntos un camino que esperamos que sea tan glorioso como el del fútbol masculino hoy”.

Además, dejó claro que el club tiene grandes expectativas deportivas para su equipo femenino en la temporada actual. “Este año vamos juntos por la primera (estrella)”, afirmó, en referencia al objetivo de conquistar el título de liga.

Lea también Teo se descargó contra Nacional e hizo picante confesión

Arango Botero también subrayó que el respaldo institucional no dependerá únicamente de los resultados deportivos. “El apoyo no será dependiente del resultado, sino que los resultados serán consecuencia de ese apoyo”, indicó.

Finalmente, el presidente hizo un llamado para que más actores se sumen al crecimiento del fútbol femenino en Colombia. “Esperamos que se vinculen más marcas y que los medios cubran más el fútbol femenino. Hay un público que nosotros como institución tenemos que cautivar”, concluyó.

¿Quién será el nuevo técnico de Nacional?

Por último, pasando al plantel masculino, cuando se le preguntó sobre la posible salida de Diego Arias, el presidente del club respondió: “Nacional no está buscando técnico”, ratificando al DT actual.