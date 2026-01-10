Logo Deportes RCN Vertical
Daniel Giraldo

Deportivo Cali presentó su séptimo refuerzo para el 2026

El equipo 'azucarero' sigue en la búsqueda de refuerzos para completar el plantel que tendrá a su cargo Alberto Gamero.
Daniel Zabala
Alberto Gamero, entrenador colombiano
Alberto Gamero dirigiendo al Deportivo Cali // X: @DeportivoCaliCP

Deportivo Cali sigue armándose para disputar la temporada 2026 y este viernes 9 de enero presentó a su séptimo refuerzo para potenciar el plantel que tendrá a su cargo Alberto Gamero.

Se trata del mediocampista Daniel Giraldo, quien regresa al conjunto 'azucarero', club en el que se formó y en el que estuvo desde 2009 hasta 2018.

"Canterano, recorrido y equilibrio para el medio campo Verdiblanco 💚🤍 Daniel Giraldo es nuevo volante del Deportivo Cali ✍️ ¡Bienvenido a casa, Dani! ⚽🏟️", compartió Cali en sus redes sociales en la presentación de Giraldo.

Daniel Giraldo se suma a Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso y Joan Sebastián Gómez como las caras nuevas de Deportivo Cali para afrontar la temporada 2026.

Alberto Gamero espera por más fichajes

A pocos días para comenzar la competencia oficial de la Liga BetPlay, el director técnico Alberto Gamero dio a conocer en La Fm Más fútbol que aún espera por más jugadores para potenciar el plantel de Deportivo Cali.

Gamero aseguró que aún se podrían sumar entre dos y tres futbolistas.

Por otro lado, el estratega del conjunto 'azucarero' dio a conocer que a Deportivo Cali sí le interesa el delantero Andrés Steven 'titi' Rodríguez, quien se podría sumar al cuadro vallecaucano, luego de haber conseguido dos títulos con la camiseta de Junior de Barranquilla.


