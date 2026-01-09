Gamero habló de los fichajes que le faltan a su Cali: el delantero que le interesa

Deportivo Cali ha sido uno de los equipos que más movimiento ha tenido en el mercado de fichajes. A pocos días de comenzar la competencia en la Liga BetPlay, el conjunto 'azucarero' ha incorporado a Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez y Daniel Giraldo.

A pesar de se han vinculado bastantes jugadores, el director técnico Alberto Gamero todavía espera sumar a más elementos.

Este viernes 9 de enero, Gamero explicó en diálogo con La Fm Más Fútbol que se podrían incorporar uno o dos futbolistas más.

"Estamos organizando y armando una nómina para competir. Han llegado jugadores importantes, faltan uno o dos jugadores más", afirmó.

Gamero quiere a Andrés Steven 'titi' Rodríguez









Alberto Gamero también explicó el interés que le ha despertado el atacante Andrés Steven 'titi' Rodríguez, quien no continuaría en Junior.

"Sobre el Titi Rodríguez se ha tenido un interés muy grande, aunque hay otras opciones. Me parece un jugador interesante, que se sabe mover y sabe jugar, ojalá se pueda dar", afirmó.

25 jugadores inscritos

Finalmente, Alberto Gamero se sumó a las críticas dirigidas hacia los directivos del Fútbol Profesional Colombiano por reducir a 25 el número de jugadores que se podrán inscribir para la temporada 2026.

"Como técnico aceptamos lo que hagan los directivos. Yo no estoy de acuerdo en reducir la nómina de 30 a 25 jugadores. Se merma la nómina de los equipos, le estamos quitando el trabajo a muchos jugadores. No afecta solo al Deportivo Cali, afecta a todos los equipos", dijo.