Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Deportivo Cali

Deportivo Cali sufre baja de un titular por delicada fractura

El director técnico Rafael Dudamel tendrá que encontrar reemplazo a uno de los jugadores más importantes de Deportivo Cali.
Daniel Zabala
Cali sufre baja por delicada fractura
Cali sufre baja por delicada fractura // Fotos de Dimayor y Colprensa

Con 16 puntos y ubicado en la décima posición, Deportivo Cali está en disputa de los puestos de clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay. Después de la salida de Alberto Gamero y el nombramiento de Rafael Dudamel como nuevo director técnico, el conjunto 'azucarero' ha demostrado mejoría en cuanto al rendimiento colectivo y en resultados.

Dudamel reveló problema contra Alianza: Deportivo Cali, en problemas

Lea también

Dudamel reveló problema contra Alianza: Deportivo Cali, en problemas

Deportivo Cali sufre baja por fractura

Este viernes 20 de marzo, Deportivo Cali dio a conocer un parte médico sobre la situación del defensa central José Carlos Caldera, quien fue titular en el partido contra Independiente Santa Fe, pero tuvo que ser sustituido al sufrir un fuerte golpe.

El cuadro vallecaucano explicó que el zaguero presentó un "trauma craneoencefálico moderado".

"El departamento médico del club informa que, durante el compromiso ante Independiente Santa Fe, el jugador José Carlos Caldera sufrió un trauma craneoencefálico moderado", señaló el comunicado de Deportivo Cali.

[Reviva los goles] Deportivo Cali igualó 1-1 con Santa Fe en Palmaseca

Lea también

[Reviva los goles] Deportivo Cali igualó 1-1 con Santa Fe en Palmaseca

Luego de realizarle exámenes especializados, Caldera presentó una "fractura conminuta del seno frontal izquierdo con compromiso orbitario".

Ante esta situación, José Caldera fue sometido a una cirugía.

"Tras estudios imagenológicos, se diagnosticó fractura conminuta del seno frontal izquierdo con compromiso orbitario, por lo que fue sometido a intervención quirúrgica exitosa, sin complicaciones", agregó el comunicado de Cali.

Finalmente, José Carlos Caldera será baja en Deportivo Cali, teniendo en cuenta que permanece hospitalizado y bajo vigilancia.

"El jugador permanece hospitalizado en vigilancia posoperatoria, con evolución clínica y neurológica favorable".

Partidos que se perderá Deportivo Cali

Ante la lesión sufrida, José Carlos Caldera será baja en Deportivo Cali, inicialmente, para los partidos contra Alianza FC y Deportivo Pereira.

En esta nota

Deportivo Cali Liga Betplay Alberto Gamero Fútbol Colombiano

Reels