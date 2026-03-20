Deportivo Cali sufre baja de un titular por delicada fractura

Con 16 puntos y ubicado en la décima posición, Deportivo Cali está en disputa de los puestos de clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay. Después de la salida de Alberto Gamero y el nombramiento de Rafael Dudamel como nuevo director técnico, el conjunto 'azucarero' ha demostrado mejoría en cuanto al rendimiento colectivo y en resultados.

Deportivo Cali sufre baja por fractura

Este viernes 20 de marzo, Deportivo Cali dio a conocer un parte médico sobre la situación del defensa central José Carlos Caldera, quien fue titular en el partido contra Independiente Santa Fe, pero tuvo que ser sustituido al sufrir un fuerte golpe.

El cuadro vallecaucano explicó que el zaguero presentó un "trauma craneoencefálico moderado".

"El departamento médico del club informa que, durante el compromiso ante Independiente Santa Fe, el jugador José Carlos Caldera sufrió un trauma craneoencefálico moderado", señaló el comunicado de Deportivo Cali.

Luego de realizarle exámenes especializados, Caldera presentó una "fractura conminuta del seno frontal izquierdo con compromiso orbitario".

Ante esta situación, José Caldera fue sometido a una cirugía.

"Tras estudios imagenológicos, se diagnosticó fractura conminuta del seno frontal izquierdo con compromiso orbitario, por lo que fue sometido a intervención quirúrgica exitosa, sin complicaciones", agregó el comunicado de Cali.

Finalmente, José Carlos Caldera será baja en Deportivo Cali, teniendo en cuenta que permanece hospitalizado y bajo vigilancia.

"El jugador permanece hospitalizado en vigilancia posoperatoria, con evolución clínica y neurológica favorable".

Partidos que se perderá Deportivo Cali

Ante la lesión sufrida, José Carlos Caldera será baja en Deportivo Cali, inicialmente, para los partidos contra Alianza FC y Deportivo Pereira.