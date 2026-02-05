Liga BetPlay-I 2026: árbitros y VAR para la fecha 5

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 5 de la Liga BetPlay-I de 2026.

La quinta jornada, que se disputará desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero, contará con la participación de importantes árbitros como Carlos Ortega, Carlos Betancur, Andrés Rojas y Wilmar Roldán.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: tabla de posiciones luego de la cuarta fecha

Entre los partidos destacados, Carlos Betancur dirigirá el encuentro entre Águilas Doradas Vs Cúcuta Deportivo y contará con el apoyo de Fernando Acuña en el VAR.

El experimentado Wilmar Roldán impartirá justicia en el compromiso Deportivo Cali contra Millonarios y tendrá a Leonard Mosquera en el VAR.

Árbitros y VAR fecha 5 de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto Vs Atlético Bucaramanga

Árbitro central: Carlos Ortega

VAR: Luis Picón

Medellín Vs Internacional de Bogotá

Árbitro central: Álvaro Meléndez

VAR: Ricardo García

Águilas Doradas Vs Cúcuta Deportivo

Árbitro central: Carlos Betancur

VAR: Fernando Acuña

Deportes Tolima Vs Llaneros

Árbitro central: Ferney Trujillo

VAR: David Rodríguez

Junior Vs Boyacá Chicó

Árbitro central: Luis Delgado

VAR: Mauricio Pérez

Lea también Liga BetPlay Femenina 2026: fixture completo con la fecha de clásicos

Alianza Valledupar Vs Once Caldas

Árbitro central: Andrés Rojas

VAR: Never Manjarrez

Deportivo Cali Vs Millonarios

Árbitro central: Wilmar Roldán

VAR: Leonard Mosquera

Jaguares Vs Deportivo Pereira

Árbitro central: Diego Ulloa

VAR: Lisandro Castillo