Liga BetPlay-I 2026: árbitros y VAR para la fecha 5

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 5 de la Liga BetPlay-I de 2026.
La quinta jornada, que se disputará desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero, contará con la participación de importantes árbitros como Carlos Ortega, Carlos Betancur, Andrés Rojas y Wilmar Roldán.
Entre los partidos destacados, Carlos Betancur dirigirá el encuentro entre Águilas Doradas Vs Cúcuta Deportivo y contará con el apoyo de Fernando Acuña en el VAR.
El experimentado Wilmar Roldán impartirá justicia en el compromiso Deportivo Cali contra Millonarios y tendrá a Leonard Mosquera en el VAR.
Árbitros y VAR fecha 5 de la Liga BetPlay
Deportivo Pasto Vs Atlético Bucaramanga
Árbitro central: Carlos Ortega
VAR: Luis Picón
Medellín Vs Internacional de Bogotá
Árbitro central: Álvaro Meléndez
VAR: Ricardo García
Águilas Doradas Vs Cúcuta Deportivo
Árbitro central: Carlos Betancur
VAR: Fernando Acuña
Deportes Tolima Vs Llaneros
Árbitro central: Ferney Trujillo
VAR: David Rodríguez
Junior Vs Boyacá Chicó
Árbitro central: Luis Delgado
VAR: Mauricio Pérez
Alianza Valledupar Vs Once Caldas
Árbitro central: Andrés Rojas
VAR: Never Manjarrez
Deportivo Cali Vs Millonarios
Árbitro central: Wilmar Roldán
VAR: Leonard Mosquera
Jaguares Vs Deportivo Pereira
Árbitro central: Diego Ulloa
VAR: Lisandro Castillo