Deportivo Cali volvió al triunfo: victoria 2-0 sobre Cúcuta Deportivo

Deportivo Cali se sacudió de los malos resultados y este sábado 14 de marzo volvió al triunfo en la Liga BetPlay al derrotar en condición de visita a Cúcuta Deportivo.

En el estreno de Rafael Dudamel como director técnico, el conjunto 'azucarero' se impuso con marcador de 2-0 gracias a las anotaciones conseguidas por Avilés Hurtado.

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Cali trabajó la victoria

Deportivo Cali contó con jugadores que tuvieron un rendimiento altísimo para superar a Cúcuta Deportivo.

Se destacaron las actuaciones del guardameta Pedro Gallese, el defensa central José Caldera y el delantero Avilés Hurtado.

Desde las primeras acciones, Gallese se mostró sólido y seguro en el arco para controlar las aproximaciones de Cúcuta Deportivo, que trató de imponer su condición de local para abrir el marcador.

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El guardameta peruano demostró toda su experiencia, que estuvo respaldada por la labor en defensa de José Caldera.

El zaguero, que ha sido criticado en algunas ocasiones, fue clase al liderar la zona defensiva, pero además al aportar en el juego ofensivo.

Finalmente, Avilés Hurtado se convirtió en la gran figura del partido al anotar en los minutos 48 y 79 los tantos del triunfo de Deportivo Cali.

Cali sigue con vida en la Liga BetPlay

Con la victoria, Deportivo Cali sigue con vida en la Liga BetPlay al llegar a 15 puntos, mientras que Cúcuta Deportivo quedó con solo seis.

En la próxima fecha, el cuadro azucarero recibirá a Santa Fe y el motilón se medirá con Llaneros.