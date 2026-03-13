Dudamel busca solución en Cali: pidió el regreso de un referente del club

Después de la salida de Alberto Gamero por esa dura derrota en condición de local frente a Once Caldas, Cali no demoró mucho en encontrar soluciones inmediatas con la oficialización de Rafael Dudamel como nuevo director técnico. Esta decisión permite ilusionarse, dado que el venezolano fue el último entrenador que ganó un título en la institución.

Vea también: Directivo de Millonarios confirmó el futuro de Rodrigo Contreras

Cali no sabe lo que es ganar una Liga BetPlay hace cinco años cuando superó al Deportes Tolima con un marcador global de 2-3. En esa ocasión Rafael Dudamel fue el técnico ganador. A partir de ese momento llegó la crisis de resultados y financiera que dejó al club en un momento incómodo.

Rafael Dudamel tendrá que sellar la clasificación al selecto grupo de los ocho para disputar los Play-Offs. Además, debe escapar de esa negativa realidad con la tabla del descenso que los ha complicado bastante. En ese sentido, el estratega venezolano busca soluciones y su primera decisión sería trayendo de vuelta a un referente del club.

LA LLAMADA CLAVE QUE HABRÍA HECHO RAFAEL DUDAMEL

Se trata nada más ni nada menos que del defensor central, Mario Alberto Yepes que vistió los colores del elenco azucarero de 1997 al 1999 y tuvo una experiencia más que atractiva en Sudamérica, Europa y con la Selección Colombia. Después de su retiro, Yepes fue dirigente del Deportivo Cali y, además, fue director técnico entre 2016 y 2017.

Le puede interesar: Aldair Quintana llega a Independiente del Valle: ¿Por cuántos años firmará contrato?

Hay dos versiones. La primera indica que Mario Alberto Yepes sería nuevo integrante del comité del Deportivo Cali, y la otra, que viene de Súper Combo del Deporte, Rafael Dudamel habría llamado al exdefensor central de la Selección Colombia y del elenco verdiblanco ofreciéndole el cargo de asistente técnico.

En los títulos que ganó Rafael Dudamel con el Deportivo Cali y con Atlético Bucaramanga, una de las virtudes que tuvo el entrenador venezolano fue la unión y la confianza en referentes para poder sacar la crisis adelante. Eso sucedió con Teófilo Gutiérrez en 2021 y con Fabián Sambueza, Aldair Quintana, entre otros en 2024.

Mario Alberto Yepes volvería al Deportivo Cali después de la llamada de Rafael Dudamel para ser el asistente técnico en un momento crucial en el que recuperar la confianza será vital. Habrá que esperar la decisión del exdefensor central del elenco vallecaucano para conocer si hará parte del cuerpo técnico del entrenador venezolano.

Lea también: Roger Martínez celebró en Arabia Saudita, pero recibió una infortunada sanción

Esto también sería vital, no solo para agregar un referente, un líder y un capitán más en el equipo para sacar al Cali de esa posición, sino que podría ser la continuidad de la carrera de Mario Yepes en los banquillos para en un futuro tomar de nueva cuenta el cargo de director técnico en posesión.