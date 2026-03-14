VIDEO - Golazo de chilena de Avilés Hurtado en Deportivo Cali vs Cúcuta

Ávilés Hurtado se consolida como una de las grandes figuras del Fútbol Profesional Colombiano al anotar este sábado 14 de marzo uno de los goles más bonitos de la temporada 2026.

En el compromiso entre Deportivo Cali contra Cúcuta Deportivo, por la fecha 11 de la Liga BetPlay, el atacante marcó el 2-0. del conjunto vallecaucano con una increíble acrobacia dentro del área.

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Así fue el gol de Avilés Hurtado

En el minuto 79, Deportivo Cali tuvo un tiro de esquina a favor cuando el marcador ya estaba a su favor 1-0.

En centro fue pasado al segundo palo en donde apareció en labor ofensiva el defensor José Caldera, quien cabeceó el esférico hacia la mitad del área con el objetivo de encontrar a un compañero.

Avilés Hurtado, que tenía la marca de un zaguero de Cúcuta, inclinó su cuerpo sobre su espalda y justo antes de que la pelota se le alejara realizó una increíble acrobacia para impactar el balón con el empeine de su guayo derecho y poner el 2-0 para Deportivo Cali.

Deportivo Cali volvió al triunfo

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Después de la salida de Alberto Gamero y el nombramiento de Rafael Dudamel como nuevo director técnico, el Deportivo Cali volvió al triunfo en la Liga BetPlay.

El conjunto azucarero recuperó terreno en la Liga BetPlay al superar en condición de visita a Cúcuta Deportivo con marcador de 2-0.

Con la victoria, los vallecaucanos llegaron a 15 puntos en el certamen.