Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto EN VIVO: Liga BetPlay HOY domingo 1 de febrero

El Estadio Deportivo Cali será el recinto deportivo donde el conjunto ‘azucarero’ se enfrente al Deportivo Pasto, duelo importante para el equipo vallecaucano, que buscar reivindicarse tras la pasada derrota por 2-1 ante Águilas Doradas.

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero, que busca hacerse fuerte de local como cuando se impuso 3-1 al Deportivo Independiente Medellín, tendrá un nuevo desafío contra el conjunto ‘volcánico’, que sorprendentemente ha ganado todos los partidos que ha jugado y es líder solitario del torneo con 9 puntos.

Será un partido muy interesante, pues Gamero vive con la presión de sumar puntos y mostrar un buen juego en el equipo luego de los múltiples refuerzos que llegaron para este 2026.

Por su parte, el equipo nariñense llega al compromiso con alta confianza y muy buenas sensaciones tras las tres victorias consecutivas que ha logrado en el campeonato, venciendo a Medellín, Águilas Doradas y más recientemente a Millonarios.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto

El partido de la fecha 4 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 1 de febrero a partir de las 4:10 p.m. de Colombia, duelo que se podrá ver en este país por Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.

Fanatiz emitirá el compromiso de manera internacional y México, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirá el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrán seguir las acciones más importantes del partido por las redes sociales de los equipos protagonistas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 16:10 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:10 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 18:10 horas

ET Estados Unidos: 16:10 horas

PT Estados Unidos: 13:10 horas.