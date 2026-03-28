Deportivo Cali Vs. Deportivo Pereira EN VIVO: Liga BetPlay - minuto a minuto y goles - fecha 14

Deportivo Cali juega uno de sus partidos más determinantes del semestre, recibe a Deportivo Pereira, este sábado a las 8:20 p. m. en Palmaseca, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo dirigido por Rafael Dudamel llega contra las cuerdas, con un margen de error prácticamente inexistente en su lucha por clasificar a los cuadrangulares.

Cali necesita sumar al menos 14 de los 18 puntos restantes para acercarse a semifinales de la Liga Betplay

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La reciente derrota 1-0 frente a Alianza FC dejó al conjunto ‘azucarero’ en la casilla 10 con 16 puntos, obligado a hacer cuentas para seguir con vida. El propio Dudamel fue claro en su diagnóstico: “nos queda ganar o morir”. Bajo ese panorama, el Cali necesita sumar al menos 14 de los 18 puntos restantes para acercarse a la barrera histórica de los 30, que suele asegurar un lugar entre los ocho.

El camino inmediato empieza en casa, donde el margen es nulo. Además del duelo ante Pereira, los vallecaucanos deberán imponerse frente a Llaneros y en el clásico contra América de Cali. De lograr esos nueve puntos, aún tendrían que rescatar unidades como visitantes, un reto que ha sido complejo a lo largo del torneo.

Regreso en el Deportivo Cali de Steven ‘Titi’ Rodríguez, quien cumplió tres fechas de sanción

Para este compromiso, el Cali presenta novedades importantes. La principal es el regreso de Steven ‘Titi’ Rodríguez, quien cumplió tres fechas de sanción y se perfila como titular en ataque junto al argentino Juan Ignacio Dinenno. También vuelve Avilés Hurtado tras superar una molestia física. En contraste, el arquero peruano Pedro Gallese no estará disponible por convocatoria internacional, mientras que José Caldera sigue ausente por lesión.

Deportivo Pereira, dirigido por Arturo Reyes, también llega golpeado. El cuadro ‘matecaña’ presenta múltiples bajas en su plantel, con hasta nueve jugadores en el departamento médico y la ausencia de Sebastián Acosta por suspensión. Ante este panorama, el técnico recurrirá a una nómina con varios juveniles.

Deportivo Cali Vs. Deportivo Pereira EN VIVO: Liga BetPlay - minuto a minuto y goles - fecha 14

El duelo en Palmaseca se anticipa tenso: mientras el Cali se juega su permanencia en la pelea por los ocho, Pereira lucha por salir del fondo de la tabla. Solo uno podrá aliviar su crisis. Para ver el partido EN VIVO la transmisión está a cargo de Win Sports +. Para detalles e información online en Deportes RCN.