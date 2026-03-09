Revelan inesperado club donde James se retiraría: “en un año va”

James Rodríguez sigue siendo noticia, el volante colombiano de 34 años viene de perderse su segundo partido con el Minnesota United en la MLS 2026 (Cincinnati y Nashville), este último según reportes debido a molestias físicas que presentó durante un entrenamiento previo al juego de este pasado fin de semana.

El capitán de la Selección Colombia tendrá entonces que esperar hasta el próximo fin de semana para tener chances de debutar con su nuevo club en la presente edición de la MLS (de visitante contra Whitecaps el domingo 15 de marzo), sin embargo, mientras llega esa fecha de su posible debut, hay novedades sobre el futuro del volante cucuteño.

El inesperado club donde James Rodríguez se retiraría en Colombia

Un video que circula en las redes sociales revela el nombre del club donde James Rodríguez diría adiós al fútbol, allí, aparece el colombiano Mauricio González (reciente fichaje del Minnesota United y ahora compañero de James en el equipo de la MLS) respondiendo que el volante llegaría al Deportes Tolima un tiempo después de su participación en el Mundial 2026.

"Por ahí en un añito o añito y medio... Después del Mundial, seis meses y el "viejo" llegará, no le diga a nadie", comentó el nuevo delantero del Minnesota United en una transmisión en vivo realizada en una de sus redes sociales.

No se sabe con seguridad la veracidad de esta información y sorprende un poco que el Deportes Tolima esté dentro de los intereses de James Rodríguez, sin embargo, es importante mencionar que el volante le tiene un gran cariño a la institución de Ibagué por su tiempo de infancia viviendo en aquella ciudad, además, en un par de ocasiones se le ha visto con la camiseta del cuadro 'Pijao'.

Los clubes colombianos que han sonado para fichar a James

Recientemente, el volante sonó para llegar a Millonarios ante la incertidumbre de saber cuál sería su nuevo equipo en este 2026 tras su salida del León de México, sin embargo, esos reportes resultaron ser solo rumores y al final se desmintió cualquier posible negociación.

Atlético Nacional tiene su chance de contar con James por el simple hecho de ser el equipo más grande del fútbol colombiano (con mayor títulos locales e internacionales), además, no se descarta un posible regreso al Envigado (club donde surgió) o un arribo al Cúcuta Deportivo, institución que representa la ciudad donde nació James.

