Deportivo Pasto confirmó fichaje con experiencia europea para la temporada 2026

Deportivo Pasto sigue armándose para ser protagonista en la temporada 2026 y este miércoles 21 de enero dio a conocer un nuevo refuerzo de talla internacional.

Se trata del guardameta español Iago Herrerín Buisán, quien llega al cuadro volcánico como máximo referente en la zona defensiva.

Herrerín Buisán, de 37 años, cuenta con una amplia experiencia internacional, principalmente en España.

El guardameta defendió los pórticos de Barakaldo CF, Bilbao Athletic, Atlético de Madrid "B", CD Numancia, CD Leganés, Athletic Club, Valencia C.F. y Sestao River en diferentes categorías del fútbol español.

Adicionalmente, Iago Herrerín también vistió las camisetas de Al-Raed S.F.C. en Arabia Saudita y Olympic Charleroi en la segunda división de Bélgica.

Fichajes de Deportivo Pasto en 2026

Con Iago Herrerín Buisán, Deportivo Pasto se ratifica como el equipo que más incorporaciones hizo para la temporada 2026.

También se sumaron al cuadro volcánico Jonathan Risueño (entrenador), Andrey Estupiñán, Matías Pisano, Wilson Morelo, Enrique Serje, Fainer Torijano, Mateo Garavito, Mayer Gil, Harrison Mancilla, Diego Chávez, Edwin Velasco, Jonathan Perlaza, Santiago Córdoba y Yeiler Góez.