¿Deportivo Pasto es líder de la Liga por azar? Wilson Morelo arremete

Deportivo Pasto tuvo una destacada presentación en casa contra América de Cali, el equipo volcánico logró un golpe sobre la mesa sobre uno de los candidatos a meterse a los ocho y pelar el título, el cuadro nariñense logró su sexta victoria y asumió el liderato de la Liga Betplay.

América de Cali no vivió su mejor encuentro y David González lo recalcó en rueda de prensa

Fue un partido pobre, y David González lo analizó con tres aspectos que afectaron el juego, “lo primero, el gol tempranero, lo segundo, no es tampoco un secreto que teníamos cinco de nuestros mejores hombres no iniciando y no debería cambiar tanto. Luego, nos faltó competir.

Pasto nos ganó gran porcentaje de los duelos y a nosotros nos costó. El segundo gol es el golpe final. Intentamos buscar volumen en la parte de ataque y terminamos metidos en un embudo donde no encontramos los espacios. Es un partido no bueno de nosotros y hay que corregir”.

"si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos": Morelo

Ante los cuestionamientos e interrogantes por los triunfos del cuadro nariñense, el experimentado Wilson Morelo aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje a los detractores: “Y lo dije la rueda de prensa pasada que si mi presencia va a servir para sacar lo mejor de mis compañeros, sabiendo que hay una presión ahí que es tenerme a mí ahí atrás, que quiero un puesto ahora con la llegada de Baloy”.

El artillero con amplia trayectoria en el FPC confirmó que la competencia interna consigue los resultados que se logran en los respectivos encuentros: “Si eso va a servir para que mis compañeros sigan marcando goles, gloria a Dios. Porque al final esto es un equipo, si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos. Y si eso nos va a ayudar aquí, hoy estemos arriba en la tabla, que estemos de primero”.

En rueda de prensa le preguntaron por la punta del campeonato: “Hay que seguir por esa ese camino, porque como tú dices, no es casualidad que ese buen rendimiento lo haya”.

Apenas una derrota certifica el excelente funcionamiento que tiene el equipo, Morelo revela una causa por la cual el equipo se mantiene: “sabemos en la interna del equipo que hay competencia que hay jugadores de calidad, que hay jugadores de jerarquía, que hay jugadores con mucho carácter”.