Deportivo Pasto se arma para 2026: altas, bajas y rumores en el mercado de fichajes

Deportivo Pasto quiere ser protagonista de la Liga BetPlay-I de 2026, después de algunas temporadas en las que no ha podido ni clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Para lograrlo, el conjunto nariñense estará bajo la dirección técnica del español Jonathan Risueño, quien llega al cuadro volcánico, después de llevar a cabo un buen trabajo en Águilas Doradas y en Patriotas.

Salidas en Deportivo Pasto

Como ha sido habitual en los últimos años, Deportivo Pasto tendrá una nómina renovada, teniendo en cuenta que anunció la salida de 18 jugadores.

Víctor Andrés Cabezas, Diego Martínez, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendín, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez y Yoice Ossa no continuarán en el conjunto nariñense.

Fichajes de Deportivo Pasto para 2026

Hasta este viernes 9 de enero, Deportivo Pasto solo ha hecho oficial las incorporaciones del mediocampista Matías Pisano y del delantero Andrey Estupiñán.

Pisano llega al cuadro volcánico, luego de lograr el ascenso a la primera división con el Cúcuta Deportivo.

Por otro lado, Estupiñán tendrá un nuevo ciclo en Pasto, después de destacarse con la camiseta de Deportivo Cali.

A pesar de que no se han hecho los anuncios oficiales, se ha conocido que de la plantilla de Deportivo Pasto también harán parte Diego Chávez y Yeison Toloza.