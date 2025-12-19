DIMAYOR confirmó el fixture oficial de la Liga BetPlay 2026-I

Acabó el segundo semestre del 2025 con la consagración del Junior de Barranquilla que dejó atrás a Independiente Santa Fe, primer ganador del año. Esto dará pie para pasar a una nueva temporada que arrancará a partir del 16 de enero. Es decir, los equipos tendrán menos de un mes para descansar y para armar una pretemporada corta.

Vea también: Aguerre tendría definido su reemplazo en Medellín: vendría otro uruguayo

La consigna está clara para los equipos de la Liga BetPlay y es poder dar un golpe al Junior que pretende respetar la corona y volver a ganar un título liguero. Del 16 de enero al 5 de junio, días antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se conocerá al campeón del primer semestre y el primer representante de la Copa Libertadores en 2027.

Hace unas semanas en medio de la Liga BetPlay 2025-II, la DIMAYOR realizó el respectivo sorteo para dar a conocer la primera fecha del primer semestre del 2026. Sin embargo, quedó pendiente que se definieran las fechas, horarios y nada más ni nada menos que las demás 18 jornadas de competencia. Este jueves 18 de diciembre, confirmaron el fixture.

FIXTURE OFICIAL DE LA LIGA BETPLAY 2026-I

Por medio de un software que se utilizó el año pasado para dejar estructurado todas las fechas con antelación, se confirmaron las 19 jornadas con la necesidad de intentar cumplir con las fechas para no correr riesgo a aplazar partidos sabiendo que hay que correr por el Mundial de 2026.

Le puede interesar: Superliga 2026 sufre contratiempo: cambio de última hora de localías

La Liga BetPlay 2026-I ya empieza a tomar forma. Primero fue la confirmación de la fecha inicial y ahora dieron a conocer las demás jornadas. A falta de fechas y horarios oficiales, así se llevará a cabo el torneo:









Vale la pena destacar que, en esta ocasión, el sistema de la Liga BetPlay 2026-I no tendrá fecha de clásicos, solo serán 19 jornadas de competencia y, además, no habrá cuadrangulares semifinales para definir a los finalistas. El formato en fases finales será a través de los Play-Offs.

¿CUÁNDO SERÁN LOS CLÁSICOS MÁS IMPORTANTES DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO?

Desde la primera fecha ya hay partidos importantes con la repetición de la final entre el Junior y el Deportes Tolima en Barranquilla. Por su parte, los equipos debutantes como Cúcuta y Jaguares que ascendieron enfrentarán a Once Caldas y al Deportivo Cali respectivamente. Internacional de Bogotá visitará al América de Cali.

En la segunda fecha ya hay clásicos con Deportivo Cali vs Independiente Medellín y Millonarios vs Junior. Cúcuta y Atlético Bucaramanga volverán a jugar un clásico en la tercera jornada, misma fecha en la que hay un Junior vs Atlético Nacional.

La cuarta fecha tendrá dos partidos atractivos. Millonarios vs Deportivo Independiente Medellín y el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali. Luego en la quinta, estará Santa Fe contra Nacional y Millonarios visitando al Deportivo Cali en el clásico añejo.

Cada fecha tiene su atractivo, pues, en la sexta jornada habrá un América de Cali vs Santa Fe. Clásico de verdes entre Cali y Nacional, y Junior vs América de Cali en la séptima. Santa Fe recibirá a Junior en la octava jornada.

Lea también: Pereira no sale de la crisis: confirman siete bajas para el 2026

En la fecha 12, Millonarios se verá las caras con Atlético Nacional y Deportivo Cali recibirá a Santa Fe, mientras que Medellín hará lo propio frente al Junior. La decimotercera fecha estará el recibimiento de los cardenales contra los ‘Poderosos’.

América y Medellín se verán las caras en la fecha 14. Junior enfrentará al Cali en la jornada 15. En la 16 llegan tres clásicos esperados con Medellín vs Atlético Nacional, Millonarios vs Santa Fe y Deportivo Pereira vs Once Caldas Luego, América enfrentará a Millonarios en la decimoséptima fecha.

El clásico vallecaucano será en la penúltima jornada con Deportivo Cali recibiendo al América de Cali. Esos son los partidos más atractivos durante las 19 jornadas de la Liga BetPlay 2026-I.