Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga EN VIVO: Liga BetPlay HOY ¿dónde ver?

El Estadio Departamental Libertad ubicado en la ciudad de Pasto será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por el conjunto ‘volcánico’ y el Atlético Bucaramanga, duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-I.

El equipo nariñense dirigido por el técnico español Jonathan Risueño buscará volver a la senda de la victoria luego de sufrir su primera derrota en el campeonato, cuando cayó 3-0 en su visita al Deportivo Cali.

Interesante duelo entre Pasto y Bucaramanga

Por su parte, el equipo comandado por Leonel Álvarez llega al compromiso con ‘la camiseta hinchada’, pues el Atlético Bucaramanga viene de aplicar una goleada 5-0 al conjunto de Alianza Valledupar y mantener su invicto sin perder en el torneo, registrando dos victorias y dos empates.

El partido levanta gran expectativa porque hoy se enfrenta el primero contra el segundo de la tabla de posiciones, donde el Deportivo Pasto ha demostrado ser un rival fuerte en condición de local, mientras que Bucaramanga querrá seguir sumando puntos como lo ha hecho en todos los partidos anteriores.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

El partido de la fecha 5 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este viernes 6 de febrero a partir de las 6:20 de la tarde, duelo que se podrá ver en toda por Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.

Para México y Canadá se podrá disfrutar por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirá el compromiso para los Estados Unidos. De igual manera, se podrá ver el partido por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20 horas

ET Estados Unidos: 18:20 horas

PT Estados Unidos: 15:20 horas.