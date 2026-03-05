Deportivo Pereira encontró ciudad y estadio para jugar la Liga BetPlay

Deportivo Pereira sigue en la búsqueda de estadio para jugar sus partidos en condición de local de la Liga BetPlay, después de no poder utilizar el Hernán Ramírez Villegas de la capital del departamento de Risaralda, el cual está en proceso de remodelación, y tras negarse el préstamo del Centenario de Armenia.

Este jueves 5 de marzo, el conjunto matecaña informó que la Dimayor visitará el estadio Santiago de las Atalayas, ubicado en la ciudad de Yopal, el cual se podría convertir en la nueva sede.

"El Deportivo Pereira informa a la opinión pública, a la hinchada y a los medio de comunicación que, en el marco de la búsqueda de sedes alternar para sus compromisos oficiales, la Dimayor realizará una visita de revisión técnica el día 6 de marzo al estadio Santiago de las Atalayas, ubicado en la ciudad de Yopal", señala la comunicación.

Fútbol profesional en Yopal

El estadio Santiago de las Atalayas de Yopal ya ha sido utilizado para el Fútbol Profesional Colombiano por diversos equipos y en diferentes temporadas.

La institución que utilizó hace poco el escenario fue Llaneros, que en el 2024 oficializó como local en algunos compromiso de la segunda división.

El estadio también ha recibido partidos de Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera, Patriotas y Boyacá Chicó.

Próximo partido de local de Deportivo Pereira

Deportivo Pereira debutaría como local en el estadio Santiago de las Atalayas el domingo 15 de marzo cuando reciba a Águilas Doradas en duelo válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay.