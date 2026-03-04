Otro duro golpe para el Pereira: figura se va del equipo

El Deportivo Pereira vive momentos difíciles en este 2026, el equipo dirigido por el técnico Arturo Reyes viene de una derrota 5-1 ante Millonarios que sigue evidenciando su flojo rendimiento en la presente Liga BetPlay, donde todavía no registra victorias luego de 8 partidos disputados y acumula 4 empates y 4 derrotas.

Por otro lado, el equipo tuvo dificultades para conformar la nómina de jugadores para este año luego de los líos judiciales con la FIFA y las consecuencias por la crisis financiera que atravesó la pasada temporada.

Además, en los últimos días la Alcaldía de Quindío rompió el acuerdo que le permitía usar el Estadio Centenario de Armenia mientras se realizan remodelaciones en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, esto, tras los hechos de violencia sucedidos después del partido contra Deportivo Pasto, donde falleció un hincha del Pereira.

Deportivo Pereira sufre sensible baja; figura se va a la MLS

De acuerdo con información del periodista Mauricio Trujillo de Win Sports, en las próximas horas el defensor Julián Bazán emprenderá su viajo a territorio estadounidense para concretar su traspaso al New York Red Bulls de la MLS.

El zaguero central nacido en la ciudad de Pereira hace 20 años (quien surgió en las divisiones menores del equipo ‘Matecaña’), ha llegado a un acuerdo con el equipo estadounidense para ser su nuevo jugador, un traspaso que según el periodista Felipe Sierra se daría a cambio de 1.1 millones de dólares.

‘Joya’ del Pereira dice adiós en un difícil momento

Bazán, quien tiene experiencia jugando en la Selección Colombia Sub-20 y que en su momento fue elogiado por el técnico Luis Javier Suárez cuando el DT dirigido al Deportivo Pereira, sale del equipo en un momento donde los jugadores no abundan en el cuadro ‘matecaña’.

Pese a la inyección económica que dejará este fichaje, el Deportivo Pereira pierde un jugador vital en la zona defensiva, habitual titular en el equipo de Arturo Reyes que decide emigrar al fútbol del extranjero, dejando al cuadro de Risaralda en una carrera contra el tiempo por incorporar otro jugador que lo reemplace, recordando que el presente mercado de fichajes en Colombia cierra el próximo viernes 6 de marzo.

