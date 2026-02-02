Deportivo Pereira vs. Junior EN VIVO: Liga BetPlay HOY lunes 2 de febrero

El Estadio Centenario ubicado en la ciudad de Armenia será el recinto deportivo donde se desarrollen las acciones del partido que será protagonizado por el Deportivo Pereira y el Junior de Barranquilla, escenario que utiliza el equipo ‘matecaña’ para jugar de local mientras terminan las remodelaciones en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

El partido que cierra esta jornada en el fútbol colombiano tiene al conjunto ‘matecaña’ buscando su primer triunfo en este campeonato, recordando que los dirigidos por el técnico Arturo Reyes registran dos empates y una derrota.

Lea también: ¿Jhon Córdoba a la Juventus? Esto se sabe del fichaje

Por su parte, el Junior de Barranquilla vuelve a la acción en este campeonato luego de la reprogramación del partido de la fecha pasada contra Atlético Nacional, que no se pudo llevar a cabo como estaba previsto por el amistoso que el cuadro ‘verdolaga’ jugó ante el Inter Miami.

El conjunto dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, que viene de derrotar 2-1 a Millonarios en El Campín, quiere seguir por la senda del triunfo y obtener los tres puntos ante el Deportivo Pereira.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Deportivo Pereira vs. Junior

El partido que da por finalizada la fecha 4 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este lunes 2 de febrero a partir de las 8:30 de la noche en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por Win Sports, Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.

En México y Canadá se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fubo Latino 2 también transmitirá el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrán seguir las acciones más importantes del partido por las redes sociales de los equipos protagonistas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30 horas

ET Estados Unidos: 20:30 horas

PT Estados Unidos: 17:30 horas.