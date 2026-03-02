Deportivo Pereira ya tendría estadio para jugar por Liga BetPlay

Deportivo Pereira ya tendría definido el estadio donde disputará sus partidos como local durante lo que resta de la Liga BetPlay 2026-I, luego de algunos días de incertidumbre por la falta de escenario deportivo.

Todo se originó después de que la Alcaldía de Armenia diera por terminado el acuerdo que permitía al equipo matecaña ejercer su localía en el Estadio Centenario, situación que obligó al club a iniciar una búsqueda urgente de una nueva sede.

En ese contexto, todo indica que el Pereira comenzará a disputar sus compromisos en el Estadio Santa Ana, escenario ubicado en Cartago (Valle del Cauca), el cual aparece como la principal alternativa para albergar los encuentros del conjunto risaraldense.

Aunque hasta el momento no existe una comunicación oficial por parte del club, fuentes cercanas a la negociación apuntan a que el acuerdo estaría adelantado y podría confirmarse en los próximos días, permitiendo así estabilizar la planificación deportiva del equipo.

Entre las condiciones que establecería la administración municipal de Cartago se encuentra la restricción del ingreso de hinchada visitante, permitiendo únicamente la presencia de aficionados locales como medida preventiva de seguridad.

¿Cuándo terminan las obras en el estadio Hernán Ramírez Villegas?

Cabe recordar que el Deportivo Pereira no puede utilizar actualmente el Estadio Hernán Ramírez Villegas, debido a las obras de remodelación que se adelantan en el escenario y que, según el cronograma establecido, se extenderán hasta mayo de 2026.

La salida del Centenario se produjo tras los graves incidentes registrados en el compromiso frente a Deportivo Pasto, hechos que dejaron una persona fallecida y tres más heridas en medio de agresiones atribuidas a seguidores del Deportes Quindío.

Lea también [Video] FCF anunció un nuevo amistoso de la Selección Colombia previo al Mundial

Dicha situación llevó a las autoridades locales de Armenia a cancelar el préstamo del estadio, priorizando medidas de orden público y seguridad, lo que dejó nuevamente al Pereira sin casa para afrontar el campeonato.

De confirmarse el uso del estadio Santa Ana, el Deportivo Pereira encontraría una solución temporal para cerrar el semestre competitivo, mientras avanza la adecuación de su escenario natural y busca recuperar la normalidad institucional y deportiva en la Liga BetPlay 2026-I.