¡Quiere regresar! ídolo coquetea con Deportivo Independiente Medellín

Nacional confirmó su poderío en casa y superó con autoridad 3-0 a Alianza Valledupar, equipo en el que milita Felipe Pardo, en duelo correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay I-2026.

El encuentro, disputado en el estadio Atanasio Girardot, dejó en evidencia la solidez del conjunto verdolaga, que mantiene un rendimiento perfecto como local, al frente tenía un debilitado equipo de Valledupar que estrenaba a Camilo Ayala en el naco de suplentes.

Nacional impuso condiciones y encontró rápidamente la ventaja. Al minuto 9, Cristian “Chicho” Arango abrió el marcador con un potente remate de zurda que se coló en la escuadra, desatando la celebración en Medellín. El dominio continuó y, al 33, Alfredo Morelos amplió la diferencia con una definición precisa dentro del área, reflejando la contundencia ofensiva del equipo.

Para la segunda mitad, el trámite no cambió. Nacional mantuvo la intensidad y el control del juego, ante un Alianza que no logró reaccionar ni generar peligro claro. Al minuto 56, nuevamente Morelos se hizo presente en el marcador, esta vez tras una asistencia de Juan Rengifo, firmando su doblete y sentenciando la goleada.

El equipo en el que actúa Felipe Pardo no tiene el mejor momento en la actualidad, las directivas decidieron apartar de su cargo a Hubert Bodhert y en la última semana firmó Camilo Ayala, ex Pasto.

El atacante coqueteó con el equipo rojo antioqueño: “Bueno, la última. Se mantiene esa buena relación con el cuadro deporte, independiente de Medellín, qué es usted que todavía que lo ama. Yo sé que lo ama. Sí, claro, claro, con el Medellín siempre está ahí y la ilusión es volver, ¿no?”.

Felipe Pardo: "obvio que a mí me gustaría volver, por supuesto, si es el equipo de mis amores"

El jugador dejó une mensaje a los hinchas del equipo poderoso: “Hay que esperar a ver cómo se manejan las cosas, los directivos por ahí también han tenido un acercamiento, pero yo en ese momento ando aquí en Alianza, tengo que cumplir mi contrato, pero obvio, obvio que a mí me gustaría volver, por supuesto, si es el equipo de mis amores y sé que podría llegar a dar una gran mano”.

Felipe Pardo es uno de los extremos colombianos que dejó huella en el fútbol internacional, pero cuyo despegue tuvo como punto clave su paso por el Independiente Medellín. Actualmente en Alianza Valledupar, el atacante vivió en el conjunto antioqueño una de las etapas más determinantes de su carrera.

Tras iniciar en Deportivo Cali y tener un breve paso por Atlético Huila, Pardo llegó al Medellín a préstamo y rápidamente se ganó un lugar en el once titular. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por las bandas lo convirtieron en una de las grandes promesas del club.

Uno de sus momentos más recordados se dio en la Copa Libertadores, cuando marcó su primer gol internacional ante Cerro Porteño. Sin embargo, fue en 2012 donde alcanzó su consolidación definitiva. Bajo la dirección de Hernán Darío “Bolillo” Gómez, Pardo fue pieza clave en la campaña que llevó al DIM a la final, aportando cinco goles y siendo uno de los referentes ofensivos del equipo.

Sus actuaciones despertaron el interés del fútbol internacional, pero permaneció en el club hasta 2013, año en el que fue transferido al Sporting de Braga de Portugal. Así, su paso por Medellín no solo marcó su crecimiento deportivo, sino que lo proyectó hacia el exterior, consolidándolo como un jugador determinante y de proyección internacional.