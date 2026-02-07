“Trabajamos en nuevo comienzo”: Moncada, cuatro goles en cinco fechas

Un gol contra Cúcuta, un gol contra Jaguares y un doblete contra Independiente Medellín, el jugador hondureño, que juega para el Internacional de Bogotá tiene un gran momento en el FPC. Sus goles le dan el triunfo al equipo bogotano, que duerme como líder de la Liga, compartiendo la cima con 10 puntos con el Deportivo Pasto que igualó contra el Bucaramanga.

Victoria como visitantes: "sabíamos que iba a ser un rival difícil, sacamos el resultado positivo"

Al término del encuentro el jugador del Inter de Bogotá fue preguntado por Win Sports, por el momento que vive con el cuadro capitalino: “Sí, sabemos sabíamos el partido que veníamos a jugar, sabiendo que el equipo contrario, no empezó de la mejor manera, pero sabíamos que iba a ser un rival difícil, gracias a Dios, sacamos el resultado positivo”.

Dereck Moncada agregó sobre su excelente momento, elegido como la figura del partido: "Bueno, me siento alegre, contento, agradecido con Dios por darle la victoria al equipo. Sabemos que Estamos trabajando en un nuevo comienzo, nueva historia y pues en lo que podamos aportar al equipo lo vamos a hacer".

El jugador hondureño se mostró muy orgulloso, es hijo del exfutbolista Maynor Figueroa, nieto del exárbitro Mario Moncada, sobrino de Rixi Moncada y hermano del futbolista Keyrol Figueroa. Toda una familia deportista.

El goleador contra el poderoso habló de los requerimientos en el entretiempo para seguir con el encuentro: “Seguir de la mejor de la misma manera, así como empezamos el partido hasta terminarlo hasta donde nos dieran las piernas”.

Inter quiere pelear en los ocho: "para seguir adelante y tratar de estar dentro de los primeros"

Al término de la entrevista el periodista Oscar Tobón le pregunto: “¿Para qué esta internacional de Bogotá este semestre?”, a lo que el jugador respondió: “No, para luchar, para seguir adelante y tratar de estar dentro de los primeros”.

El jugador, hizo una breve referencia con el futbolista hondureño más glorioso que ha tenidos su país, Moncada respondió: “El rey David Suazo, así como él, hay muchos, pero creo que él y para mí es un referente que sigo sus pasos. Muchas gracias. Saluda a mi familia”.