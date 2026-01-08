Siguen las despedidas en Millonarios: Delantero se va rumbo a USA

Millonarios empieza a ilusionar a su hinchada de cara a lo que será la temporada 2026, sobre todo con la presencia de Radamel Falcao García al menos durante el primer semestre de la Liga BetPlay. Pero entre más contrataciones más son las caras conocidas que tienen que decir adiós.

En esta ocasión el turno llegó para un delantero que se va rumbo a Estados Unidos para buscar relanzar su carrera y encontrar oportunidades a futuro.

Canterano de Millonarios se despide

A través de un comunicado en redes sociales el club hizo oficial la salida de Juan Esteban Carvajal, el delantero centro que empezó su carrera ilusionando a todos los aficionados azules con muy buenos partidos, pero que lleva ya un par de semestres en los que no se logró encontrar, continuará su carrera en Estados Unidos, sin embargo no lo hará en un club de la MLS sino en uno del ULS Championship, lo que vendría siendo la segunda división del país, formará parte del Club Phoenix Rising.

Juan Esteban ahora probará suerte en Norteamérica después de varios años en Colombia en donde pasó no solo por Millonarios sino también por el Inter de Bogotá, antiguo Equidad, consiguiendo anotar seis goles y dar tres asistencias en lo que lleva de carrera profesional.









Barrida en Millonarios que le abre espacio a los nuevos

La salida de Carvajal se une a las ya mencionadas o próximas a confirmarse de Nicolás Arévalo, Santiago Giordana, Juan Carlos Pereira, Juan Pablo Vargas, Helibelton Palacios entre otros, marcando el final de una era en el conjunto albiazul, se empiezan a sentir las consecuencias del semestre anterior en donde Millonarios ni siquiera se metió en cuadrangulares.

Ahora, con la salida de varios jugadores los llamados a dar un paso al frente son las nuevas contrataciones, Carlos Darwin, Falcao y Contreras ( que se oficializará en breve) en ataque, Ureña, Angulo y Mateo García en el medio del campo y Valencia en la defensa.

Millonarios ya empezó la reestructuración de cara a lo que será la temporada 2026 en la que además de competir localmente tendrá torneo internacional, siendo clave lo que pase en la fase previa de Copa Sudamericana en el partido que los enfrentará con Atlético Nacional.