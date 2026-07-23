Destapan los dos refuerzos que quiere Atlético Nacional

Atlético Nacional de Medellín, uno de los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano, sigue trabajando en el mercado de fichajes de cara al inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año.



Este jueves 23 de julio, en el programa Clásico Paisa, se mencionó que el conjunto verdolaga está trabajando en la llegada de dos jugadores. Uno sería central derecho y el otro un mediocampista.

Gestiones complejas por Rivas y Medina

En el inicio del mercado, se dijo que el club paisa estaba intentando oficializar el arribo del defensa central Stefan Medina. Debido al contrato que mantiene en Monterrey de México, esta posibilidad no se pudo concretar.



Hace pocos días, Atlético Nacional también trabajó el arribo del mediocampista Jesús David Rivas, quien pertenece al Junior de Barranquilla. La gestión, hasta la fecha, tampoco se pudo finiquitar.

Las posiciones en las que se quiere reforzar Nacional

Tras esto, la escuadra paisa se activó para hacerse con los servicios de otros dos jugadores en las mismas posiciones mencionadas. Según lo que se dijo en Clásico Paisa, Nacional quiere a un central derecho colombiano y a un mediocampista argentino.



En el programa no se revelaron los nombres de los futbolistas que podrían llegar a la institución verde y blanca. Las próximas horas y los siguientes días serán más que importantes para conocer si las gestiones terminan concretándose.

Lea también Lucas González confirmó los dos fichajes que quiere en Nacional

Armani, el único refuerzo confirmado

Hasta el momento, el único fichaje que ha oficializado Atlético Nacional de Medellín es el portero argentino Franco Armani, quien regresó al club procedente de River Plate. El arquero tiene 39 años.



“¡Bienvenido a casa, Franco! Esta siempre será tu casa. Las grandes historias siempre encuentran el camino de regreso. Y hay regresos que no solo emocionan: hacen revivir los recuerdos más felices. Hoy, Atlético Nacional vuelve a abrir las puertas de su casa para recibir a uno de los máximos ídolos de su historia. Franco Armani vuelve al Verde”, escribió el club hace unos días.













