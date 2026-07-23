Así se mueve Nacional en el mercado de fichajes: salidas, llegadas y rumores

Atlético Nacional volvió a jugar de manera oficial en el Fútbol Profesional Colombiano con el duelo de ida de la Copa Betplay frente a Tigres. Sin embargo, el debut más importante es el de la Liga Betplay, el torneo por el cual se estuvieron preparando de gran manera en la pretemporada y por lo que también hicieron varios cambios en la plantilla.

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El 'verde paisa' hizo una reestructuración desde el cuerpo técnico con la salida de Diego Arias y la contratación de Lucas González, a partir de ahí, el estratega bogotano comenzó a dar el visto bueno para las contrataciones o regresos que necesitaba y de igual manera para la salida de jugadores.

Estos son los cambios en la plantilla de Nacional

Atlético Nacional no para de causar sorpresas en el FPC por los movimientos que quiere hacer en el mercado de fichajes para que Lucas González tenga un equipo de alto nivel que sea capaz de volver a salir campeón en las competencias locales.

Por el momento solo se ha hecho oficial una nueva contratación, la de Franco Armani, pero lo más seguro es que se empiecen a dar pronto, ya que se acerca el inicio de la Liga Betplay de clausura.

Aún así ya se confirmaron regresos de tres jugadores que se encontraban en condición de préstamo, pero así mismo se ve un golpe duro en la plantilla con la salida de 8 jugadores, situación que preocupa, ya que no se han encontrado los respectivos reemplazos.

Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo, Kevin Cataño.

Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo, Kevin Cataño. Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez.

Algunos rumores sobre fichajes de Nacional

Tras la caída de la negociación que había previamente con Stefan Medina, la dirigencia comenzó a evaluar otras posibilidades en el mercado de fichajes para reforzar la zona defensiva, pero también para persuadir a los hinchas que no terminaron contentos el semestre de apertura, razón por la cual se fijaron en Jeison Quiñones, quien llegaría desde Japón. .

Luego se comenzó a trabajar en la renovación de contratos como el de Edwin Cardona y de igual manera a empezar a colocar nombres en la carpeta de respectivos fichajes, tal como ocurrió con Franco Armani, Stefan Medina y Duván Vergara.

Lamentablemente solo uno de ellos se concretó, el de Armani, quien salió como agente libre de River Plate. El fichaje de Stefan se cayó tras complicaciones con su contrato y el de Duván Vergara también habría caído, ya que se dio a conocer que se sentía cómodo con el club en el cual tiene contrato hasta diciembre de 2028.

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Decisión final con Rengifo en Nacional

En la carpeta de posibles salidas el nombre de Juan Manuel Rengifo, la joven promesa que recibió ofertas desde Brasil, Portugal, Estados Unidos y Bélgica.

Sin embargo, tras los cambios en el cuerpo técnico y la necesidad de sumar un nuevo título, la mesa directiva habría rechazado las ofertas por el mediocampista de 21 años para cumplir con los objetivos planteados y Lucas González estaría contento con la decisión, ya que es un jugador que conoce desde las divisiones menores y sabe que le podrá sacar bastante provecho deportivo.