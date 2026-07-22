El director técnico de Atlético Nacional de Medellín, Lucas Fidolo González Vélez​, confirmó los dos fichajes que quiere en el club. Aunque no dio nombres, el estratega hizo referencia a las dos posiciones que espera se refuercen.

Lucas quiere un mediocampista y un atacante

El exentrenador del Deportes Tolima, América de Cali y Águilas Doradas habló tras el juego entre Nacional y Tigres por el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay. El conjunto verdolaga se llevó este cotejo por 2 goles a 0.



Lucas González, que espera que se puedan encontrar dos jugadores para contratar. Uno de ellos sería mediocampista y el otro atacante. En los últimos días se supo que el club paisa estaba trabajando en el arribo del volante Jesús Rivas. Sin embargo, la negociación no ha sido fácil.

Las palabras de Lucas

Además, en las últimas semanas se logró conocer que Atlético Nacional se interesó en los servicios del extremo Duván Vergara. No obstante, a la fecha, Racing de Argentina quiere seguir contando con él.



“Lo hablé con mi cuerpo técnico y con el presidente: creo que tenemos la mejor nómina del país. Este equipo llegó a la final del torneo pasado por la calidad de sus jugadores, porque son muy buenos. Hay posiciones que quisiéramos reforzar; la principal era el portero, por eso la llegada de Franco (Armani) nos ayudará a crecer muchísimo. Es un portero con experiencia, liderazgo y títulos en clubes y selecciones; tener a un campeón del mundo con nosotros es un orgullo y un éxito del club. Ojalá encontremos un par de posiciones más, un jugador que nos ayude en la mitad y otro arriba”, dijo Lucas, sin rodeos.

Lo que tiene que corregir el equipo

El estratega también habló sobre los aspectos a corregir tras el duelo vs. Tigres. “Los aspectos a mejorar nos los van a ir dando los partidos. Esta vez enfrentamos a un equipo que se defiende bien en su campo y lo ha hecho muy bien; si no, el resultado hubiera sido diferente. Ahí hay que encontrar la forma de entrar al área con más espacios para rematar. Hay mucho por corregir cuando los equipos se nos metan atrás y tenemos que ser muy fuertes recuperando la pelota. Lo que intentaremos es ser, antes que nada, el equipo con menos goles encajados del torneo”, aseguró.



“Desde fuera se ve un poco de caos, que es lo que queremos generar; ahora nuestra responsabilidad es que sea un caos organizado. Lo hablamos con Pacho Maturana; soy un afortunado de tenerlo cerca. Él habla de ese caos dentro de una estructura y un orden en el que cada uno sepa qué hacer cuando se pierde la pelota, y lo estamos logrando. Una de las razones principales por las que hice que fuera para que Yeicar y Kevin Parra regresaran al club es porque pueden aportar en diferentes posiciones”, sentenció, entre otras cosas más.