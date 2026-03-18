Fabián Bustos contó detalles de la lesión de Sergio Mosquera

Uno de los jugadores que ha levantado su nivel durante los últimos partidos en Millonarios es Sergio Mosquera, convirtiéndose en el candado del equipo azul en la zona defensiva, ganándose el cariño y la confianza de todos los seguidores embajadores.

Lastimosamente para el jugador, en el compromiso entre Millonarios y Atlético Nacional tuvo algunas molestias físicas en su hombro, lo que hizo que saliera del terreno de juego en el primer tiempo y encendiera las alarmas entre el cuerpo técnico del cuadro capitalino.

Fabián Bustos sobre el estado de salud de Mosquera

Ante lo sucedido en el terreno de juego, Fabián Busto contó detalles del estado de salud del defensa central, dejando claro que todavía no se puede dar un tiempo de baja, pues se tiene que esperar los resultados de los exámenes para determinar el tiempo de recuperación.

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“El doctor me dijo que en el pectoral superior tiene una lesión; los doctores saben de estos temas palpando. Hay que hacer mañana la resonancia. Por lo general, esas lesiones son desgarros. Mañana, por la tarde, vamos a saber a ciencia cierta qué tanto es la gravedad”, aseguró el estratega argentino.

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Tras las declaraciones, se espera que el defensa central no esté en la convocatoria de Millonarios para el juego contra Once Caldas, el cual será el sábado a las 6:20 pm en el estadio Palogrande de Manizales, donde el cuadro azul necesita una victoria para afianzarse en el grupo de los ocho.

¿Quién será el reemplazo de Sergio Mosquera?

Se espera que para el juego contra Once Caldas y Fortaleza, Fabián Bustos le de confianza a Edgar Elizalde, uruguayo que llegó a la institución azul en la presente temporada y ha tenido pocos minutos de juego, pero que ha dejado buenas sensaciones en sus pocas actuaciones.

Por su parte, Alex Moreno Paz sería el encargado de estar en la convocatoria de Millonarios para los próximos juegos por Mosquera, siendo una de las alternativas que tenga el argentino en dado caso que alguno de los centrales tenga problemas físicos en dichos juegos.