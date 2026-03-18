Millonarios se ilusiona: cuentas y calendario para clasificar en Liga BetPlay

Millonarios sigue en carrera por meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de golear 3-0 a Atlético Nacional en partido de la fecha 12 que se disputó en el estadio El Campín.

Con la victoria, el equipo 'embajador' llegó a 17 puntos y se ubica parcialmente en la octava posición con el calendario completo de sus compromisos.

Cuentas de Millonarios para clasificar a los playoffs

Millonarios registra actualmente 17 puntos y con 21 unidades en juego, el cuadro 'embajador' tendría que sumar 12 puntos más para llegar al margen de 29 y clasificar a los playoffs.

Para lograrlo, los dirigidos por Fabián Bustos deberán ganar, por lo menos, cuatro compromisos.

Teniendo en cuenta el calendario, Millonarios jugará en condición de local con Fortaleza, Tolima y Santa Fe.

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Como visitante, los 'embajadores' se medirán con Once Caldas, Jaguares, América y Alianza.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 24 puntos

2. Once Caldas - 22 puntos

3. Deportivo Pasto - 21 puntos

4. Internacional de Bogotá - 20 puntos

5. Junior - 19 puntos

6. Bucaramanga - 18 puntos

7. América - 17 puntos

8. Millonarios - 17 puntos

9. Deportes Tolima - 16 puntos

10. Deportivo Cali - 15 puntos

11. Llaneros - 15 puntos

12. Águilas Doradas - 15 puntos

13. Fortaleza - 14 puntos

14. Santa Fe - 11 puntos

15. Medellín - 10 puntos

16. Jaguares - 10 puntos

17. Boyacá Chicó - 7 puntos

18. Cúcuta Deportivo - 7 puntos

19. Alianza - 5 puntos

20. Deportivo Pereira - 4 puntos

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Calendario que le falta a Millonarios en la Liga BetPlay

Fecha 13 - 21 de marzo

Once Caldas Vs Millonarios

Fecha 14 - 30 de marzo

Millonarios vs Fortaleza

Fecha 15 - 2 de abril

Jaguares Vs Millonarios

Fecha 18 - 5 de abril (partido adelantado)

Millonarios Vs Tolima

Fecha 16 - 11 de abril

Millonarios Vs Santa Fe

Fecha 17 - 19 de abril

América Vs Millonarios

Fecha 19 - 2 de mayo

Alianza Vs Millonarios