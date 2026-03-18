Millonarios se ilusiona: cuentas y calendario para clasificar en Liga BetPlay

Millonarios sigue en carrera por meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de golear 3-0 a Atlético Nacional en partido de la fecha 12 que se disputó en el estadio El Campín.
Con la victoria, el equipo 'embajador' llegó a 17 puntos y se ubica parcialmente en la octava posición con el calendario completo de sus compromisos.
Cuentas de Millonarios para clasificar a los playoffs
Millonarios registra actualmente 17 puntos y con 21 unidades en juego, el cuadro 'embajador' tendría que sumar 12 puntos más para llegar al margen de 29 y clasificar a los playoffs.
Para lograrlo, los dirigidos por Fabián Bustos deberán ganar, por lo menos, cuatro compromisos.
Teniendo en cuenta el calendario, Millonarios jugará en condición de local con Fortaleza, Tolima y Santa Fe.
Como visitante, los 'embajadores' se medirán con Once Caldas, Jaguares, América y Alianza.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 24 puntos
2. Once Caldas - 22 puntos
3. Deportivo Pasto - 21 puntos
4. Internacional de Bogotá - 20 puntos
5. Junior - 19 puntos
6. Bucaramanga - 18 puntos
7. América - 17 puntos
8. Millonarios - 17 puntos
9. Deportes Tolima - 16 puntos
10. Deportivo Cali - 15 puntos
11. Llaneros - 15 puntos
12. Águilas Doradas - 15 puntos
13. Fortaleza - 14 puntos
14. Santa Fe - 11 puntos
15. Medellín - 10 puntos
16. Jaguares - 10 puntos
17. Boyacá Chicó - 7 puntos
18. Cúcuta Deportivo - 7 puntos
19. Alianza - 5 puntos
20. Deportivo Pereira - 4 puntos
Calendario que le falta a Millonarios en la Liga BetPlay
Fecha 13 - 21 de marzo
Once Caldas Vs Millonarios
Fecha 14 - 30 de marzo
Millonarios vs Fortaleza
Fecha 15 - 2 de abril
Jaguares Vs Millonarios
Fecha 18 - 5 de abril (partido adelantado)
Millonarios Vs Tolima
Fecha 16 - 11 de abril
Millonarios Vs Santa Fe
Fecha 17 - 19 de abril
América Vs Millonarios
Fecha 19 - 2 de mayo
Alianza Vs Millonarios