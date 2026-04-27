América de Cali ha construido una campaña competitiva en la Liga, aunque sus números frente a los equipos que hoy integran los primeros 8 puestos de la tabla reflejan un rendimiento irregular en los duelos de mayor exigencia.

¿Deuda pendiente en el América? González responde por el rendimiento en los clásicos

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Las victorias del cuadro rojo llegaron frente a rivales tradicionales y de peso. Superó a Santa Fe por la mínima diferencia, venció a Bucaramanga y firmó una sólida presentación ante Millonarios con triunfo 3-1. Estos resultados le permitieron sostenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

En cuanto a los empates, América igualó 1-1 frente a Once Caldas y repitió marcador contra Tolima, encuentros en los que dejó escapar puntos importantes en casa.

Las derrotas, en cambio, se presentaron ante varios aspirantes al título. Cayó frente a Atlético Nacional, Junior, Pasto y recientemente ante Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, un golpe que frenó su impulso en la tabla.

Más allá de la paridad en el balance, América ha demostrado capacidad para competir ante rivales de jerarquía. Sin embargo, la regularidad en estos enfrentamientos directos será determinante para sus aspiraciones de cara a los cuadrangulares semifinales y también en la Copa Sudamericana.

1. Atlético Nacional – 40 pts - Atlético Nacional 2-1 América (Jornada 4)

2. Pasto – 34 pts - Pasto 2-0 América (Jornada 10)

3. Junior – 32 pts - Junior 2-1 América (Jornada 7)

4. Tolima – 30 pts - América 1-1 Tolima (Jornada 11)

5. América – 30 pts

6. Once Caldas – 30 pts - América 1-1 Once Caldas (Jornada 3)

7. Internacional FC – 28 pts - América 3-0 Internacional FC (Jornada 1)

8. Santa Fe – 26 pts - América 1-0 Santa Fe (Jornada 6)

9. Deportivo Cali – 26 pts - Deportivo Cali 1-0 América (Jornada 18)

10. Medellín – 26 pts - Medellín 2-0 América (Jornada 14)

11. Millonarios – 25 pts - América 3-1 Millonarios (Jornada 17)

12. Bucaramanga – 23 pts - América 2-0 Bucaramanga (Jornada 15)

América de Cali mantiene una campaña sólida y competitiva, pero entre la afición persiste una inquietud clara: la falta de triunfos en varios partidos directos, especialmente en los clásicos ante Atlético Nacional y Deportivo Cali. Tras la reciente derrota frente al cuadro verdiblanco, el técnico David González respondió a los cuestionamientos y reconoció la importancia que tienen estos compromisos para la hinchada escarlata.

América responde por su rendimiento contra los grandes: "si queremos conseguir el objetivo, vamos a tener que ganar"

Durante la rueda de prensa, al entrenador se le consultó por la deuda pendiente en esta clase de encuentros, pese al buen rendimiento general del equipo en la temporada. González fue directo y dejó claro que comprende el sentir del entorno americano. “Lo entendemos y yo sé y todos sabemos que el hincha quiere ganar los clásicos”, afirmó.

Sin embargo, también defendió lo hecho por su plantel y recordó que América sí logró imponerse en otro duelo de alta rivalidad durante el campeonato. “Me parece que Millonarios es un clásico también de América, ¿no? Bueno, ese se ganó”, respondió el estratega, haciendo referencia al triunfo conseguido frente al conjunto capitalino.

Más allá de la discusión semántica sobre cuáles partidos entran en esa categoría, González centró la mirada en lo que viene: la fase definitiva del torneo. El técnico considera que esos enfrentamientos volverán a aparecer en el camino y que allí estará la verdadera prueba del equipo “Ahora seguramente en las finales lo vamos a tener que encontrar con estos clásicos que tú llamas y si queremos conseguir el objetivo, vamos a tener que ganar”.