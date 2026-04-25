Tabla de posiciones del Grupo A de Colombia en el Sudamericano sub 17 Femenino

Inicia una nueva edición del Sudamericano Femenino Sub-17 y se presenta como uno de los torneos más importantes del calendario juvenil en el continente, reuniendo a las mejores selecciones de Sudamérica en una competencia que no solo define al campeón regional, sino que también entrega cupos al Mundial de la categoría.

Esta edición se disputa en Paraguay, entre el 24 de abril y el 9 de mayo, consolidando al país guaraní como epicentro del talento emergente del fútbol femenino y en donde la pelota ya comenzó a rodar y a dejar los primeros golazos, victorias y movimientos en la tabla de posiciones del Grupo A.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano U17

El torneo cuenta con la participación de las diez selecciones afiliadas a la CONMEBOL, divididas en dos grupos de cinco equipos cada uno y en donde los focos principales están en el Grupo A, donde se encuentra la Selección Colombia junto a Paraguay, Chile, Argentina y Bolivia, una zona que promete ser altamente competitiva.

Las encargadas de inaugurar la competencia y el respectivo grupo fueron Chile y Bolivia, las cuales dejaron una lluvia de goles protagonizada por 'La Roja', la cual consiguió anotarle 8 goles a 1 a la escuadra boliviana.

Mientras que Argentina también hizo lo propio en su partido contra Paraguay y logró sumar de a tres unidades al vencerla por un marcador de 2-0, dejando la tabla de posiciones de la siguiente manera.

GRUPO A

Chile: 3 puntos Argentina: 3 puntos Colombia: 0 puntos Paraguay: 0 puntos Bolivia: 0 puntos

¡COLOMBIA CAMPEÓN SUB-17! Resumen: Colombia (4) vs. (0) Argentina | CONMEBOL Sub-17 2026

¿Cómo está el Grupo B del Sudamericano U17 ?

En el Grupo B, Brasil aparece como uno de los favoritos históricos, acompañado por selecciones como Ecuador, Uruguay, Perú y Bolivia, que buscarán dar la sorpresa en un certamen caracterizado por el crecimiento del fútbol femenino en la región.