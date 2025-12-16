Didier Moreno y una decisión tras la final... Millonarios espera

Mientras el balón aún no rueda en el partido definitivo de la Liga BetPlay, fuera de la cancha se empieza a jugar otro duelo igual de decisivo. Uno que no se define con goles, sino con contratos, llamadas y decisiones personales. Didier Moreno, uno de los futbolistas más experimentados del fútbol colombiano, está a las puertas de resolver su futuro inmediato justo cuando Junior pelea por un nuevo título.

Con la final aún pendiente y el mercado de fichajes calentándose, su nombre aparece en dos escenarios distintos, pero igual de exigentes. El desenlace no se conocerá antes del pitazo final en Ibagué.

Millonarios entra en escena y espera su movimiento

Desde hace varias semanas, Didier Moreno figura en la agenda de Millonarios como una opción prioritaria para reforzar el mediocampo en 2026. El club capitalino, que busca reconstruir su plantilla tras un 2025 irregular, valora la experiencia, liderazgo y fiabilidad del volante de primera línea.

A sus 34 años, Moreno sigue siendo un jugador vigente y competitivo, características que encajan con la necesidad del equipo embajador de sumar jerarquía en una zona clave. Aunque no existe una oferta formal sobre la mesa, desde el entorno del jugador se reconoce que el interés es real y que el contacto podría intensificarse una vez termine la final.

La posibilidad de seguir en el fútbol colombiano, con protagonismo y opciones de torneos internacionales, hace que Millonarios aparezca como una alternativa concreta si el ciclo con Junior llega a su fin.

Junior prepara su carta y espera el desenlace en Ibagué

En Barranquilla, la situación se maneja con cautela. Didier Moreno termina contrato en diciembre de 2025, pero Junior no lo da por perdido. De manera extraoficial, el club tendría lista una propuesta de renovación por dos temporadas, condicionada en gran parte a lo que ocurra en la final frente a Deportes Tolima.

Moreno es uno de los referentes del plantel. Desde su llegada en 2020, suma más de 280 partidos oficiales, ubicándose entre los 20 jugadores con más presencias en la historia del club. Además, ya conquistó la Superliga 2020 y la Liga BetPlay 2023-II, y ahora está a un partido de sumar otro título que reforzaría aún más su legado.

La decisión final no se tomará antes del partido de vuelta. Un nuevo campeonato podría inclinar la balanza hacia la continuidad, pero una derrota, en cambio, podría marcar el cierre natural de un ciclo exitoso.

Una final que puede marcar el cierre… o un nuevo comienzo

Cuando termine la final de la Liga, Didier Moreno tendrá que tomar una de las decisiones más importantes de su carrera reciente. Renovar con Junior significaría extender una historia de liderazgo, títulos e identidad. Cambiar de camiseta abriría la puerta a un nuevo reto, con Millonarios esperando atento.

El desenlace está cerca. Junior lo valora, Millonarios lo pretende y el propio jugador sabe que lo que ocurra en Ibagué puede pesar más que cualquier llamada. Para Didier Moreno, la final no solo define un campeón.