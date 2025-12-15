Millonarios se sigue moviendo en el mercado: Habría tres fichajes más

Millonarios continúa ajustando su proyecto deportivo con la mirada puesta en la temporada 2026, luego de un 2025 para el olvido, en el que no logró disputar finales en el Fútbol Profesional Colombiano y sufrió eliminaciones dolorosas.

Con la continuidad de Hernán Torres confirmada en el banquillo, la dirigencia del club embajador ya empezó a mover sus fichas en el mercado de pases, no solo para reforzar la nómina, sino para corregir falencias estructurales de cara a la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana 2026.

Lea también Confirmado el nuevo equipo de Delvin Alfonzo tras salir de Millonarios

Millonarios se sigue reforzando: tres fichajes más en carpeta

Tras la eliminación del Clausura 2025, Millonarios oficializó la llegada de Carlos Darwin Quintero y Mateo García, ambos mediocampistas, uno ofensivo otro de recorrido completo, llamados a darle jerarquía y variantes al equipo. Sin embargo, los movimientos no terminarían allí.

Según reveló el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, el club capitalino ya tendría definidos tres refuerzos adicionales para completar su plantilla:

“A la llegada de Carlos Darwin Quintero, Mateo García, potencialmente Sebastián Valencia y Julián Angulo, se sumarán un defensor central, un volante experimentado y un delantero centro argentino”, aseguró el comunicador.

La intención del cuerpo técnico es fortalecer todas las líneas del equipo.









Salidas confirmadas y el desafío internacional de 2026

Dentro de los movimientos del plantel, Millonarios ya confirmó la salida del defensor Juan Pablo Vargas, quien tras cinco años en el club fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Puebla de México.

Mientras tanto, la dirigencia no solo piensa en la Liga BetPlay, sino también en cómo encarar el regreso a competencias internacionales. En 2026, el embajador disputará la fase previa de la Copa

El reto será mayúsculo, Millonarios busca romper una mala racha reciente en torneos Conmebol, luego de varias eliminaciones tempranas. En 2024, quedó último en su grupo de Copa Libertadores, y en 2025 fue eliminado en la fase previa tras caer 1-0 ante Once Caldas en Manizales.

Lea también Millonarios alista el reemplazo de Giordana; hay diálogos con otro delantero argentino

Con fichajes en camino y una base que empieza a tomar forma, Millonarios intenta reconstruirse tras un año fallido y volver a ser protagonista en 2026, tanto en el ámbito local como en el internacional. El mercado apenas comienza, pero en El Campín ya se respira aire de renovación.