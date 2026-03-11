Medellín se complicó en Libertadores: derrota ante Estudiantes de Mérida los deja con urgencias

El Deportivo Independiente Medellín tiene que tomar prioridades en este momento con tres competencias que disputa. Está afrontando la Liga BetPlay, la Copa Libertadores y la Copa Libertadores Sub-20, esta última en la que arrancó con una victoria y aspiraba sumar de a tres en la segunda salida.

Los dirigidos por Sebastián Botero arrancaron este certamen en Quito, Ecuador con un triunfo ante Bolívar de La Paz, pero realmente, se les complicó bastante poder llegar al arco rival y poder crear peligro hasta las últimas jugadas con gol de Santiago Martínez.

En la segunda fecha se vieron las caras con un Estudiantes de Mérida que sufrió bastante en el debut ante Flamengo con una derrota de 4-1. Sin embargo, se afianzaron en esta salida con un triunfo frente al Medellín con un solitario tanto para seguir con vida en la última jornada.

PRIMERA PARTE SIN MUCHAS OPCIONES DE GOL

Durante los primeros minutos de los 45 iniciales no hubo un claro dominador que pudiera romper los ceros en el marcador. No fue sino hasta los 19 que Estudiantes de Mérida se animó a tocar las puertas del arco custodiado por Iker Blanco con un centro de Yohandry Lacruz que Blanco atajó en dos tiempos antes de que llegara rematador.

La primera intervención de Medellín fue antes de la media hora con un disparo de Jhan Carlos Mena que salvó con comodidad Andrés Moreno. Un primer tiempo sin muchas opciones, aunque el cuadro colombiano tuvo una de las más claras con un tiro libre de Andrés Dávila raso que pegó en el palo.

Estudiantes de Mérida también puso en problemas a la zaga defensiva del Medellín cuando faltaban cinco minutos para el final del primer tiempo. Centro para Ander Izarra que conectó de cabeza. Iker Blanco dejó rebote y Luis Miguel Piedrahita intentó despejar. El travesaño salvó lo que pudo ser la apertura en el marcador.

VICTORIA VENEZOLANA QUE COMPLICA A MEDELLÍN

En el segundo tiempo, Estudiantes de Mérida tuvo la primera acción en un centro de Ander Izarra que se paseó por el área de Iker Blanco y nadie pudo rematar en el segundo palo. Los colombianos intentaron crear peligro sobre los sesenta minutos con un remate de Alan Valdelamar que pegó en un defensa y Andrés Moreno salvó al córner.

A los 70 minutos llegó la apertura en el marcador con un centro raso de Keiver Urquiola para Ander Izarra que conectó la pelota en el segundo palo para darle el triunfo al cuadro venezolano.

Antes de que acabara el encuentro, Andrés Dávila sacó un latigazo raso que Andrés Moreno salvó al córner. No hubo tiempo para más y los antioqueños tendrán que superar a Flamengo con varios goles de diferencia para poder tomar el liderato o mejorar en la diferencia goleadora para ser el mejor segundo. Estudiantes de Mérida enfrentará a Bolívar y otra victoria les podría dar vida.