Nacional volvió a ser líder: tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 10

La Liga BetPlay completó su décima fecha y la tabla de posiciones tiene otra forma, aunque todavía queda mucho camino por recorrer en la fase regular del campeonato.

En la parte alta aparece como líder Atlético Nacional con 21 puntos y diferencia de +15, seguido muy de cerca por Deportivo Pasto, que también suma 21 unidades, aunque con una diferencia de gol de +4.

Detrás de ellos se ubican Once Caldas y Internacional de Bogotá, ambos con 19 puntos, lo que demuestra lo apretada que se mantiene la lucha por las primeras posiciones del campeonato.

En el grupo de equipos que buscan mantenerse en zona de clasificación también aparecen Atlético Bucaramanga, América de Cali y Junior FC, mientras que Tolima cierra el grupo de clasificados parciales.

Además, este martes se disputó el partido pendiente entre Junior y Atlético Nacional, compromiso que terminó con goleada en favor del conjunto verdolaga en Barranquilla y que le permitió consolidarse en la parte alta de la clasificación.

Aun así, el campeonato sigue teniendo movimiento en su calendario, pues todavía quedan cinco partidos pendientes entre varios equipos, lo que podría modificar la tabla en las próximas semanas. Por ahora, no hay clubes clasificados ni eliminados de manera matemática.

Liga BetPlay - tabla de posiciones

*Nacional – 21 pts (+15) Pasto – 21 pts (+4) Once Caldas – 19 pts (+8) Internacional de Bogotá – 19 pts (+2) *Bucaramanga – 17 pts *América – 16 pts (+7) Junior – 16 pts (0) *Tolima – 15 pts Millonarios – 14 pts (+4) Llaneros – 14 pts (+3) Fortaleza – 14 pts (-2) Cali – 12 pts (+1) *Águilas Doradas – 12 pts (0) *Santa Fe – 10 pts (-2) Jaguares – 10 pts (-10) *Medellín – 7 pts Cúcuta – 6 pts *Chicó – 4 pts (-9) *Pereira – 4 pts (-11) *Alianza – 4 pts (-14)

*Los asteriscos marcan los equipos que tienen un partido pendiente.

Cabe recordar que esta edición del torneo tendrá algunas particularidades: no habrá fecha de clásicos, la fase regular contará con 19 jornadas y la instancia definitiva se jugará mediante playoffs, dejando atrás el formato tradicional de cuadrangulares.

La próxima jornada se disputará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo, cuando se juegue la undécima fecha del campeonato.