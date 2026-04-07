Diego Arias envió mensaje claro para las fases finales: "No es fácil por el hecho de ser Nacional"

No fue para nada fácil para Atlético Nacional sacar adelante un partido pendiente de la segunda jornada de la Liga BetPlay en condición de local frente a Jaguares de Córdoba. Diego Arias alineó desde el arranque a Kevin Cataño que vivió sus primeros minutos en el arco antioqueño. El guardameta recibió un gol en su debut y sufrió bastante los embates de la visita.

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Además, también estuvo en la nómina titular Edwin Cardona, junto con Andrés Román, Milton Casco y Alfredo Morelos que regresaron tras pagar una sanción por acumulación de cinco amarillas.

En Nacional el marcador lo abrió Andrés Sarmiento con un disparo afuera del área cuando dominaba completamente el cuadro antioqueño. Sin embargo, en una desatención defensiva, Cristian ‘Jopito’ Álvarez marcó el empate englobando la pelota por encima de Kevin Cataño.

Mientras tanto, en el segundo tiempo, Atlético Nacional sacó el marcador adelante con un cabezazo de Eduard Bello para encaminar la victoria. No fue fácil, pues, Jaguares intentó igualar con balones al área que Kevin Cataño despejó y evitó el segundo tanto.

DIEGO ARIAS Y EL ANÁLISIS DEL PARTIDO

Después de los 90 minutos disputados y de la victoria de Atlético Nacional que lo deja en el liderato con 34 unidades, Diego Arias analizó este complicado partido que lograron sacar adelante en el complemento tras el empate de Cristian ‘Jopito’ Álvarez.

El entrenador antioqueño afirmó que para mantenerse bien a lo largo de los 90 minutos es necesario que, “el partido de hoy fue bueno el primer tiempo con balón y control frente a un rival que su propuesta era defender bien el balón con muchos hombres su portería. Llegó el gol que es algo complicado en este tipo de partidos. Ellos con poco encuentran el empate y es natural que con el resultado que vienen a buscar defiendan más bajo.

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En el segundo tiempo generamos el gol del triunfo y logramos ganar un partido difícil. Este rival ha obtenido puntos importantes y todos los partidos son difíciles. Nos pone muy contentos ganar este partido porque nos afianza en la primera posición y nos da mucha energía y convicción para poder seguir adelante”.

El hecho del espectáculo que debe brindar Atlético Nacional aseguró que, “´la definición de jugar bonito creo que depende de muchos factores. Para mí el primer tiempo logramos jugar muy bien y fue un juego vistoso para los seguidores. Vi que los 18,000 que vinieron hoy estaban muy conectados con el equipo disfrutando y nosotros generábamos opciones con jugadores que podían rendir en las posiciones. Debemos entender que los juegos no son fáciles solo por el hecho de ser Atlético Nacional”.

EL ANÁLISIS DE LOS JUGADORES EXTRANJEROS DE ATLÉTICO NACIONAL

Para este encuentro, Eduard Bello volvió a reportarse con un gol, Milton Casco fue uno de los importantes jugadores y sobre esto, el entrenador antioqueño dejó claro que, “nos pone contentos por Eduard el gol, entraron en momentos difíciles en un partido que entendíamos que habíamos hecho mucho para ganarlo. Con dedicación lograron el triunfo, ‘Chicho’ Arango participó en la jugada del gol que es un aspecto por mejorar. Hay espacio para once al principio, pero todos pueden participar cuando el equipo lo necesita”.

Con este gol, Eduard Bello ya acumula dos anotaciones desde que llegó a Medellín. El primero fue en la victoria 2-0 contra Llaneros en la que aprovechó una pena máxima para marcar su primer tanto con Atlético Nacional. Ya suma el segundo después de una jugada colectiva y un centro para su cabeza.

¿ESTÁ NACIONAL PARA SER CAMPEÓN? DIERO ARIAS RESPONDIÓ

La última pregunta de la rueda de prensa tuvo que ver con el nivel de Atlético Nacional y lo que puede llegar a hacer el club en lo que resta de la Liga BetPlay. Ya clasificaron a los Play-Offs y tendrán que ratificar el buen momento en estas instancias finales para buscar el título del primer semestre.

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Sobre la posibilidad de ser campeón, Diego Arias sentenció que, “lo que tenemos es el día de hoy, el partido de hoy. Predecir lo que va a suceder en dos meses es una mentira, debemos prepararnos mañana que es el siguiente entrenamiento, el miércoles, luego el jueves para intentar ser campeones. Hay un error en general y es pensar que las cosas se van a dar solo porque somos Nacional. Teníamos jugadores con perfiles cambiados, que nos dieron aspectos positivos y que poco se reconocen. Debemos darle valor a lo que se está haciendo bien y que nos va a acercar al resultado que queremos. Eso lo tenemos muy claro y no por lo que somos”.