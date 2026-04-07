América de Cali recibió la mejor noticia para enfrentar a Macará en Ecuador

Por la reclasificación, el América de Cali logró sellar la clasificación para la Copa Sudamericana. Como es habitual para los clubes colombianos, el nuevo sistema de campeonato empareja a equipos del mismo país en la fase previa antes de los grupos.

América superó la prueba de Atlético Bucaramanga y por tener una mejor posición en el ranking de la Conmebol, el cuadro vallecaucano apareció en el bombo 1 del sorteo de la fase de grupos. Con esto, le iba a tocar un mejor panorama evitando a grandes clubes del continente. Sin embargo, deberá ir a Ecuador que no es fácil contra Macará, enfrentará a Alianza Atlético de Perú y Tigre de Argentina.

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Macará viene de perder en la Liga Ecuabet, seguramente apostándole todo a la Copa Sudamericana, pero cuenta con un buen protagonismo en la competencia con 10 unidades en el sexto puesto de la clasificación. Para este juego internacional, los de Ambato le dieron una gran noticia a América de Cali.

AMÉRICA DE CALI PODRÁ CONTAR CON HINCHADA VISITANTE

Equipos de Colombia como América de Cali, Millonarios o Atlético Nacional tienen hinchada en todos lados. Ecuador no es la excepción y así no haya colombianos en dichos países, seguramente los aficionados harán el esfuerzo para seguir a los clubes.

Justamente, Macará confirmó que, para este debut de la Copa Sudamericana, el Estadio Bellavista de Ambato tendrá aforo para aficionados del América de Cali para acompañar al cuadro colombiano. De hecho, el gerente del cuadro ecuatoriano sentenció que ya esa boletería está completa.

Héctor Salazar dialogó con Zona Libre de Humo e indicó que, “ya nuestra boletería está agotada, vamos a tener muy buena asistencia de hinchada visitante”. Los colombianos seguramente estarán llenando el recinto deportivo, después de que Salazar avisara que sí habrá entrada visitante.

Se espera que esa localidad que abrieron para los hinchas del América de Cali es la localidad de General Oriental que ya estaría completamente llena para alentar el estreno de los escarlatas en la competencia internacional. Además, Héctor Salazar reveló que, “hay una tribuna para 4,500 personas designadas para los hinchas de América de Cali”.

GUILLERMO SANGUINETTI ANALIZÓ AL AMÉRICA DE CALI

Macará afronta este reto con un director técnico que conoce al fútbol colombiano y que ha tenido que enfrentar al América de Cali como lo es el uruguayo Guillermo Sanguinetti de paso por Independiente Santa Fe.

El entrenador uruguayo también dialogó con Zona Libre de Humo indicando un contratiempo por las lesiones de dos laterales derechos que espera recuperar de cara a este encuentro de Copa Sudamericana. Más allá de eso, Guillermo Sanguinetti dejó claro que, “el favorito por historia, por ser el número 1 del grupo es América de Cali y va a ser un partido que cada cual se va a querer imponer”.

Luego, analizó el juego del América aseverando que, “basa mucho su juego en ese mediocampo que sabe manejar muy bien la pelota, tiene extremos muy rápidos, un lateral derecho de mucha potencia y que sale mucho al ataque", y agregó, “tiene un muy buen plantel, creo que más que nada debemos hacer valer nuestra condición en Ambato, el tema de la altura, hacernos fuertes de local".

Siguiendo por esa misma línea, indicó que, “sabemos que tiene un mediocampo muy fuerte que juega muy bien al fútbol”. Además, destacó que América y Tigre serán los rivales por vencer, claro está sin quitarle méritos a Alianza Atlético de Sullana.

EL JUGADOR QUE NO SEGUIRÍA EN AMÉRICA DE CALI

En la previa del partido ante Macará por la Copa Sudamericana se ha hablado mucho del posible delantero del cuadro escarlata. David González ha usado en los dos últimos encuentros a Tomás Ángel dejando a Daniel Valencia en el banquillo de suplentes.

Sin embargo, se refirió al momento que vive Yojan ‘Papula’ Garcés de pocas oportunidades. Con solo 19 años, David González afirmó que es un jugador de mucho talento, pero le abrió la puerta de salida en caso de que el jugador esté pensando en seguir su carrera en otra institución.

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El entrenador antioqueño fue claro, “lastimosamente está en un momento y en un ambiente donde le va a ser muy difícil. Seguramente llegará otro momento en donde pueda demostrar todo ese potencial. Ojalá sea aquí, pero si es en otro lado, estoy seguro de que va a ser un gran jugador”.