En las horas de la noche del lunes 20 de abril, por la jornada número 17 de la liga colombiana del primer semestre del año, Atlético Nacional se vio las caras con Atlético Bucaramanga.



Al ser local el equipo verde y blanco, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, que contó con una buena presencia de hinchas. Un poco más de 25 mil personas se acercaron al escenario deportivo.



El duelo fue dinámico, aunque la etapa complementaria estuvo más entretenida que la inicial. En el primer tiempo hubo poca profundidad. Al final, el dueño de casa se terminó llevando la victoria por 2 goles a 0.

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Román y Marlos, los goleadores

Los únicos tantos del compromiso los anotaron el lateral derecho Andrés Felipe Román y el extremo izquierdo Marlos Moreno. Los goles llegaron después de una transición rápida de defensa a ataque.



Pero dejando de un lado el resultado, en el partido hubo un hecho que es novedad en la primera división del fútbol profesional colombiano y este tiene que ver con las mismas arcas verdolagas.

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Un debut

El director técnico Diego Arias, cerca del final del cotejo y cuando el mismo ya estaba sentenciado, tomó la decisión de hacer ingresar al joven mediocampista Xavi Ríos, quien de manera oficial debutó con Nacional en Colombia.



La cantera del club paisa, sin lugar a dudas, es una de las mejores del rentado cafetero. Son varios los jugadores que en el último tiempo han debutado con los colores de Atlético Nacional.

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Xavi Ríos

Hay quienes consideran que Xavi Ríos tiene muy buenas condiciones y que puede resaltar en el fútbol colombiano. Sin embargo, hay otros que prefieren ir de a poco con el jugador, sin presionarlo mucho.



Habrá que esperar para conocer si en lo que queda de la liga cafetera del primer semestre del año Xavi Ríos seguirá sumando minutos con el conjunto antioqueño, que ya está clasificado a las finales del torneo.