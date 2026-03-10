Diego Arias tiene prueba de fuego: 4 rachas que romper ante Junior

Este martes 10 de marzo hay acción en el fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla recibe en el Estadio Metropolitano al conjunto de Atlético Nacional por la fecha 3 de la presente Liga BetPlay, partido que había sido suspendido y fue reprogramado para disputarse en esta jornada a partir de las 8:30 de la noche.

El equipo verde de Antioquia, que aún sigue con dolor tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante Millonarios, se repuso y venció 2-1 al equipo de Águilas Doradas y ahora quiere seguir por la senda de la victoria en esta Liga BetPlay frente a un rival que lo ha complicado desde hace ya varios años.

Las cuatro rachas negativas que Nacional busca romper ante Junior

Las directivas del conjunto ‘verdolaga’ decidieron respaldar el proyecto deportivo del técnico Diego Arias pese a la debacle en la Copa Sudamericana, sin embargo, el entrenador antioqueño no deja de tener presión en su cargo y ahora frente a Junior se espera un buen juego ante el último campeón de la liga, que lo ha complicado desde hace ya varios años.

Y es que en total hay cuatro rachas negativas que Nacional buscará romper ante Junior en el duelo de esta noche, los cuales describimos a continuación:

1. Nacional registra 11 partidos (9 en Liga y 2 en Copa) sin ganarle a Junior, registrando 7 derrotas (una de ellas por resolución de Dimayor) y 4 empates, teniendo en cuenta que la última victoria del ‘verdolaga’ fue el 15 de junio de 2022 en el Estadio Atanasio Girardot, donde venció por 2-1 con goles de Jéfferson Duque y Jhon Duque.

2. El Verde acumula 8 partidos sin ganarle a Junior en Barranquilla, el último triunfo fue el 18 de septiembre de 2021, cuando venció 3-1 con gol de Sebastián Gómez y doblete de Jonathan Álvez

3. Con el arbitraje de Carlos Betancur (quien se encargará de impartir justicia hoy en el partido), Nacional nunca le ha ganado a Junior, donde el cuadro antioqueño registra un balance de 3 empates y 2 derrotas.

4. Atlético Nacional enlaza 10 juegos sin superar a un equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias, siendo la última y única vez de concretar triunfo ante el estratega uruguayo el 7 de agosto de 2021, cuando se impuso 2-0 al Deportivo Cali.

¿Cómo va Nacional y Junior en la Liga BetPlay?

Actualmente, Atlético Nacional está en la cuarta posición de la Liga BetPlay con 18 puntos, equipo que recordemos tiene dos partidos pendientes para quedar al día en el calendario, mientras que Junior es sexto con 16 unidades.