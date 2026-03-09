Nacional confirmó lo peor con el Chicho Arango y se perdería varias semanas

Atlético Nacional sigue pasando por un momento lleno de irregularidades y noticias desalentadoras en el semestre de apertura 2026, en donde ya han tenido que afrontar la eliminación de la Copa Sudamericana y sufrir una baja sensible por lesión durante varias semanas.

Los protagonistas de estas dos noticias negativas son Millonarios, el cual los dejó sin cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminarlos en el Estadio Atanasio Girardot, y Cristian 'Chicho' Arango, quien se quedará afuera de los terrenos de juego por varios días tras una terrible lesión que sufrió recientemente en la Liga Betplay.

Nacional confirmó el parte médico del Chicho Arango

Fue justamente el compromiso entre Águilas Doradas vs Atlético Nacional en donde se vivieron momentos de gran preocupación en el cuadro 'verdolaga' cuando el 'Chicho' Arango disputó un balón dividido con un defensor del conjunto local. En el choque, el jugador de Nacional llevó la peor parte y cayó al césped tras el impacto.

Cristian Arango sufrió un fuerte choque de cabezas con Diego Hernández. Además del golpe, el jugador cayó mal con el brazo que recibió todo el peso en la caída. El delantero tuvo que dejar el campo de juego después de ese choque. Pidieron asistencia de manera urgente porque el delantero había quedado inconsciente.

El delantero tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital más cercano, pero, antes de ello, salió por su propia cuenta con un cabestrillo en el brazo izquierdo. Horas más tarde, el jugador dio un parte de tranquilidad en sus redes sociales.

Sin embargo, ahora fue el equipo paisa el que reveló finalmente lo que ocurrió con Arango y el desalentador parte médico en el que se evidencia una fractura, luxación y, al parecer, varias semanas afuera de los terrenos de juego.

"Chicho Arango: Luxación de clavícula, fractura de nariz, y conmoción cerebral que por fortuna no pasó a mayores. Está bajo protocolos de FIFA. Informaremos más adelante tiempos de recuperación. 🙏"

¿Cuál sería el primer partido que se perdería el Chicho Arango con Nacional?

El duelo entre 'tiburones' y 'verdolagas' se llevará a cabo el martes 10 de marzo en el Estadio Roberto Meléndez. El compromiso corresponde a la tercera fecha de la Liga Betplay, se jugará a partir de las 20:30 p.m. y ambas escuadras llegan con la obligación de ganar si se quieren seguir manteniendo en los mejores equipos del certamen.