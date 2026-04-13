Oficial: fuerte sanción a Diego Novoa tras denuncia de Pimentel

Millonarios visitó días atrás a Boyacá Chicó y después del encuentro, se conocieron versiones de una agresión en contra de Jacobo Pimentel, por lo que inmeidatamente el equipo local isntauró una demanda contra Diego Novoa, arquero del equipo 'embajador'.

Después de algunas semanas, la División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer la sanción al jugador de Millonarios, quien se perderá practicamente el resto de la primera ronda de la Liga Betplay.

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Por medio de la Resolución No. 037 de 2026, la Dimayor sancionó "al señor Diego Alejandro Novoa Urrego , jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con suspensión de seis (6) fechas y multa de treinta y tres (33) Salarios Mínimos Diarios, equivalentes a un millón novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos ($1.925.995) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 63 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 11ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A."

Las razones de este hecho, según el ente regulador del fútbol colombiano, son porque el "Comité conoció de los hechos constitutivos de presunta infracción disciplinaria, tras una denuncia formulada por el Club Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. por los hechos ocurridos tras la finalización del partido disputado por la 11ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A."

Por su parte, en estos hechos también se vio involucrado Leonardo Castro y la Dimayor también tomó una decisión:

"Archivar las diligencias y desvincular del proceso al señor Leonardo Fabio Castro, acorde con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia."

Ahora solo queda esperar la decisión que tomarán directamente desde Millonarios que necesita a su portero titular para alcanzar la clasificación a al siguiente ronda.

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