Millonarios sería el próximo eliminado al llegar con varias bajas contra América

Llegó a su fin la fecha 16 de la Liga Betplay y junto con ello también se empezaron a tomar decisiones importantes en cuanto a los equipos clasificados a la siguiente ronda de la competencia, pero también aquellos que ya se se quedaron sin opciones como lo es el propio Independiente Medellín, y los que se complicarían en las últimas fechas, tal como es el caso de Millonarios.

La fecha de clásicos dejó eliminado a Medellín tras perder 2-3 contra Nacional y un panorama complicado para Millonarios y Santa Fe que empataron en El Campín. Aunque para el cuadro 'embajador' el resultado también trajo consecuencias como lo serían las sanciones para el duelo ante América.

Millonarios pierde 3 jugadores importantes para enfrentar a América

El equipo de Fabián Bustos auspició como local en la fecha 16 del certamen y recibió a Independiente Santa Fe en un escenario vestido de azul, con más de 30.000 espectadores que acudieron a El Campín para vivir un nuevo clásico con la ilusión de ver a su equipo ganarlo.

Por un buen tramo del encuentro el cuadro albiazul se fue arriba en el marcador tras un golazo de Sebastián Valencia, pero el 'león' le complicó las cosas tras la respuesta de Repetto con los cambios ofensivos y un certero cabezazo de Hugo Rodallega para empatar el marcador.

Este resultado, aunque dejó con mínimas opciones a Santa Fe para clasificar, también perjudicó de gran manera a Millonarios, ya que perdió a tres jugadores que serían clave para el clásico ante América de Cali en el Pascual Guerrero.

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Jorge Arias y Sebastián Valencia se perderían el encuentro en Cali por acumulación de tarjetas amarillas, según el respectivo reglamento del FPC. Mientras que Rodrigo Contreras también se quedaría afuera al recibir la roja directa en los últimos minutos del encuentro tras una disputa con Víctor Moreno.

Arias y Valencia se quedarían una fecha por fuera y "reiniciarían" su historial de amonestaciones, pero por el lado del delantero argentino habría que esperar la decisión final por parte de Dimayor, pero lo más probable es que se quede dos fechas por fuera.

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¿Cuándo sería el partido entre Millonarios vs América?

El clásico de dos de los equipos más campeones del Fútbol Profesional Colombiano se llevará a cabo en la ciudad de Cali, en el Estadio Pascual Guerrero, el domingo 19 de abril.

Este encuentro correspondiente a la fecha 17 del torneo se disputará sobre las 20:30 hora local y será determinante para la clasificación de ambas escuadras, ya que ninguna cuenta todavía con un cupo asegurado.

Tabla de posiciones Liga Betplay tras la fecha 16