Fortaleza FC e Independiente Santa Fe solicitaron de manera conjunta el adelantamiento del partido correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay, en medio de la reprogramación que se vive en Bogotá por el estado del gramado del estadio El Campín.

Así lo confirmó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, en diálogo con Win Sports, donde explicó que ambos clubes ya llegaron a un acuerdo para modificar la fecha del compromiso.

Eduardo Méndez confirmó cuándo se jugaría Fortaleza vs Santa Fe

“Ya acordamos con Fortaleza para jugar el partido de la fecha 9 el sábado en Techo a las 6:30 p. m., estamos esperando que la Dimayor nos confirme”, señaló Méndez.

El encuentro entre Cardenales y Amix estaba inicialmente programado para el domingo 28 de febrero, pero teniendo en cuenta que ambos equipos cuentan con disponibilidad en el calendario durante este fin de semana, optaron por solicitar el adelanto del duelo.

Esta decisión se da en un contexto particular, luego de que Sencia determinara que El Campín no podrá ser utilizado durante los próximos días, debido al mal estado del gramado, situación que provocó el aplazamiento de los partidos Millonarios vs Pereira, Santa Fe vs Nacional y Fortaleza vs América (todos sin fecha definida todavía).

Ante este panorama, el calendario de los clubes involucrados se verá notablemente ajustado en las próximas semanas, motivo por el cual tanto Fortaleza como Santa Fe consideran que adelantar su enfrentamiento directo puede ser una medida clave para alivianar cargas físicas y logísticas más adelante.

Además, el estadio Metropolitano de Techo tiene un gramado impecable, apto para albergar el compromiso, haciendo claridad que en la novena Fortaleza oficia como local frente a Santa Fe, por ende es la sede inicial para este encuentro independientemente de su fecha de realización.

Desde Santa Fe valoran que exista voluntad entre los clubes para encontrar soluciones que permitan cumplir con el calendario sin afectar el rendimiento deportivo, mientras se normaliza la situación de El Campín.

Por ahora, solo resta que la Dimayor emita la confirmación oficial del adelantamiento del partido, algo que se espera ocurra en las próximas horas.